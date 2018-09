San Francesco, ad Assisi 10mila pellegrini dalla Campania Il pellegrinaggio regionale porta il titolo “In Laetitia nonostante tutto”

di Siep

Tutto pronto ad Assisi per le celebrazioni per San Francesco patrono d'Italia in programma il 4 ottobre. Alle quali prenderà parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Quest'anno sarà la Campania a offrire l'olio per le lampade votive che ardono dinanzi alla tomba del Poverello nella Basilica di San Francesco e presso la Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Sono circa 10 mila i pellegrini attesi. Per facilitare l'accesso, per motivi di ordine pubblico e regolare l'afflusso alle Basiliche sono stati predisposti dei pass gratuiti, come reso noto dal Sacro convento. Potranno essere richiesti fino ad esaurimento entro le 18 di mercoledì 3 ottobre presso l'ufficio informazioni della Basilica di San Francesco oppure il 4 ottobre dalle 8 alle 11 all'infopoint allestito in piazza San Pietro ad Assisi.

Le celebrazioni nella Basilica Inferiore si terranno dalle 6 alle 12 e verranno trasmesse in diretta sul canale Facebook ufficiale di San Francesco e sul sito sanfrancesco.org. La messa solenne delle 10, l'accensione della Lampada votiva e il successivo discorso alla nazione del presidente Conte verranno trasmessi in diretta su Rai1

Come partecipare

Per la Basilica di San Francesco d’Assisi sarà possibile assistere (con pass), dalle piazze antistanti le Basiliche, tramite maxischermo alla Solenne Celebrazione del 4 ottobre alle 10. Anche per partecipare alle Messe in Basilica Inferiore i pellegrini dovranno essere provvisti di pass che potranno essere ritirati e richiesti, fino ad esaurimento degli stessi, entro le 18 di mercoledì 3 ottobre presso l’Ufficio Informazioni della Basilica di San Francesco oppure il 4 ottobre dalle 8 alle 11 presso l’infopoint allestito in Piazza San Pietro ad Assisi.

Il pellegrinaggio regionale porta il titolo “In Laetitia nonostante tutto”. I Vescovi in una lettera d’invito alle parrocchie e agli operatori pastorali: “la gioia sana, tratto distintivo delle genti campane, deve accompagnarci ancora, anche in anni difficili come i nostri, in cui molte famiglie sono in ristrettezza e molti dei nostri giovani devono emigrare per cercare lavoro altrove.

Papa Francesco insegna che la lotta dura che il cristiano è chiamato a combattere con se stesso per mantenersi fedele al Vangelo «non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia»; chi infatti testimonia senza reticenze la propria fede «è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza».

Il Programma

Programma giovedì 4 ottobre

Basilica Inferiore di San Francesco

Celebrazione Eucaristica: ore 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 17.00 – 18.30

ore 6.00 (Tomba): presiede padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento

ore 7.00: presiede padre Michael A. Perry, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori.

ore 8.00: presiede padre Roberto Genuin, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

ore 9.00: presiede Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

Basilica Superiore di San Francesco

ore 9.30: Accoglienza delle autorità da parte di padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento.

ore 10.00: Celebrazione eucaristica – Presiede Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, con i Vescovi della Campania, il Vescovo di Assisi, i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane. Il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, accende la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” con l’olio offerto dalla Regione Campania. (Diretta su Rai1)

ore 11.30: Loggia del Sacro Convento –

• Saluto del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, padre Marco Tasca

• Saluto del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

• Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

• Saluto del Sindaco di Assisi e del Vescovo di Assisi.

ore 14.00: Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, firma protocollo d’intesa “La carta dei sindaci solidali con la povertà” presenti il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. A seguire inaugurazione mostra “I luoghi di San Francesco in Campania” allestita nella piazza Inferiore di San Francesco e realizzata dall’architetto Marco Capasso della Capware.

ore 16.00: Basilica Inferiore di San Francesco

• Vespri Pontificali in Cappella Papale presieduti da Mons. Orazio Soricelli, Vescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni.

• Segue la Processione alla Basilica Superiore e la Benedizione all’Italia con la Chartula dal Cupolino della Basilica.

• Mentre verranno distribuiti i ramoscelli d’ulivo alle autorità e ai fedeli, il Coro della Cappella Musicale della Basilica papale di San Francesco d’Assisi, diretto dal M° padre Giuseppe Magrino, eseguirà il Cantico delle Creature