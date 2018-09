Napoli, arriva Salvini. "Servono pulizia e regole in città" Martedì arriva il Ministro dell'Interno

Lo aveva annunciato, adesso c'è anche la data ufficiale: il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà a Napoli martedì 2 ottobre. In quella data, alle 11, si terrà in Prefettura a Napoli il Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica. Al termine è previsto - secondo quanto riferisce il Viminale - un incontro con la stampa. Il vice premier Salvini aveva annunciato qualche giorno fa la decisione di tornare ai primi di ottobre a Napoli perchè "questa splendida città ha bisogno di un po’ di regole e di pulizia in alcuni quartieri". La dichiarazione aveva suscitato la reazione piccata del sindaco de Magistris che ha subito risposto con parole al veleno: "Noi abbiamo sempre garantito a tutti i governi il massimo della cooperazione istituzionale. Ovviamente riteniamo utile fare un incontro che non sia passerella ma concreto, operativo e fattivo. Se è così daremo il massimo contributo».