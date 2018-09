Partorisce in bagno: madre e figlio stanno bene Intervento salvavita del 118

Un parto speciale. Una nascita che ha il sapore di un miracolo. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, la donna da soccorrere era ancora attaccata al figlioletto con il cordone ombelicale. L' episodio, che si è concluso con un commovente lieto fine, è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, in una casa del Corso San Giovanni, periferia est della città di Napoli.

Una storia che ha scatenato una marea di commenti sul web, di auguri commossi per il lieto fine che ha siglato il benvenuto alla vita del piccino

Ad allertare il 118 è stata la 42enne napoletana che si è ritrovata a dare alla luce il neonato nel bagno di casa, dove l'equipaggio dei sanitari ha concluso le operazioni del parto. Gli operatori intervenuti con l'ambulanza della postazione Ponticelli, hanno messo in sicurezza il neonato e sua madre, trasferendo successivamente nella struttura ospedaliera Villa Betania, come riporta da ilmattino.it

Nonostante il parto avvenuto in condizioni straordinarie sia la madre che il piccino stanno bene e sono ricoverati nella clinica in via Argine.