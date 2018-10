FOTO| Libertà, legalità, diritti e doveri: i 50 anni dell'Aiga Confronto nel convento di San Domenico Maggiore, interviene anche De Magistris

“Libertà e legalità, diritti e doveri”. E' stato questo il tema al centro del convegno organizzato dall'Aiga, l'associazione italiana giovani avvocati, per celebrare i cinquant'anni della sezione di Napoli. Un confronto a più voci nella splendida cornice del convento di San Domenico Maggiore, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di numerose organizzazioni professionali chiamati a discutere di formazione, diritti e doveri ma anche e soprattutto di giovani e futuro. Numerosi gli interventi, tra cui quello del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dell'assessore alle Politiche giovanili, Alessandra Clemente. Il primo cittadino intervenuto per un saluto istituzionale con i giovani avvocati presenti in sala si è soffermato sull'importanza di “rispettare la gerarchia delle fonti con la Costituzione al vertice. Oggi è il momento del coraggio – ha commentato il primo cittadino -. Coraggio significa mettere al centro i diritti, le persone”. A fare gli onori di casa il presidente Aiga Napoli, Ilaria Imparato a cui è stata consegnata la medaglia commemorativa per i cinquant'anni dell'associazione. Due le sessioni d'intervento, con una prima parte del convegno dedicata al tema “I doveri delle nuove generazioni”. A seguire, per la seconda sessione gli interventi si sono concentrati sul tema “Società civile e legalità”. Un'occasione importante non solo per celebrare l'anniversario dell'Aiga, ma anche per promuovere il confronto tra le nuove generazioni. Giornata che è poi proseguita con un aperitivo informale per festeggiare tra storia e futuro dell'importante associazione partenopea.