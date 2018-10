Bomba d'acqua nel napoletano: uomo in salvo su tettuccio auto Il fenomeno meteo

“Molti dei comuni della provincia di Napoli non hanno retto alla prima ondata di pioggia e si segnalano diversi allagamenti, alcuni anche pericolosi, come testimoniano le tante foto e i tanti video che stanno girando in rete”.

A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, in più occasioni, ha invitato i Sindaci della Campania a tenere pulite le caditoie e le altre vie di fuga dell’acqua piovana intervenendo preventivamente per evitare allagamenti. I Verdi del napoletano hanno effettuato e stanno effettuando dei continui monitoraggi nelle zone più colpite e a rischio allagamenti e, in particolare, nella zona dell’alveo dei Camaldoli a Licola, dove un cedimento ha portato all’allontanamento di una cinquantina di famiglie che abitano nei dintorni anche se la Regione ha già garantito che provvederà in tempi brevissimi alla messa in sicurezza in modo da rendere possibile il rientro delle persone nelle loro case.

“In alcuni casi, gli allagamenti sono dovuti a carenze della rete fognaria o a bombe d'acqua , ma nella stragrande maggioranza dei casi, sono figli dell’incuria e della mancata manutenzione delle caditoie che sono otturate dai rifiuti, foglie soprattutto, e non vengono pulite” ha aggiunto Borrelli per il quale “a rendere inutili quelle caditoie è anche l’inciviltà di chi le usa a mo’ di cestino o di portacicche creando una sorta di tappo che le ostruisce non facendo passare poi l’acqua piovana che si accumula e invade le strade”.