Maltempo: cade albero a Posillipo, strada bloccata Nell'area del Virgiliano

Maltempo in Campania, continua l’allerta fino a domani alle ore 14. Dopo un pomeriggio di allagamenti a nord di Napoli, nell’agroaversano e soprattutto a Giugliano l’ondata di piogge e allagamenti con raffiche di vento si è spostata a Napoli città. Una vera e propria tempesta d'acqua ha scatenato disagi, crolli e allagamenti in vari punti del capoluogo partenopeo.

È di pochi minuti fa la segnalazione del Consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli di un albero caduto che ha bloccato la strada che porta al parco Virgiliano. La pianta è crollata dopo l’acquazzone che c’è stato in serata. Solo per un caso nessuno transitava in quel preciso momento. Il grosso albero ha rischiato di crollare addosso ad auto o pedoni in transito.

“Situazione grave a Posillipo nell’area del Virgiliano a causa del maltempo. Sul posto il consigliere municipale dei Verdi Gianni Caselli“, questo il post pubblicato da Borrelli sulla sua pagina Facebook.

Ier pomeriggio è servito lo sgombero di 50 famiglie a Licola per gli allagamenti del pomeriggio.

Allagato il campo rom di Giugliano. Decine e decine di persone sono rimaste bloccate all’interno delle roulotte nell’insediamento di via circumvallazione esterna chiamato il «fosso». I residenti hanno girato un video e chiedono un intervento immediato di pompieri e vigili. La parte inferiore delle roulotte è praticamente oramai sommersa. Nel campo vivono 350 persone di cui 200 minori. Disagi anche in centro e il sindaco Poziello ha chiesto la riunione e operatività immediata dell'unità di crisi.

