Maltempo, ancora 24 ore di pioggia e temporali L'avviso meteo

Un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali che proroga di ulteriori 24 ore l'allerta attualmente in vigore e la estende all'intero territorio è stato emesso dalla Protezione civile della Regione Campania. Almeno fino alle 14 di domani, informa una nota, «si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale che potranno essere intensi, e che andranno a cumularsi con i consistenti valori di precipitazione registrati nelle 24 ore in varie zone della Campania». Uno scenario che potrebbe dare luogo «a fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse».



La Protezione civile regionale raccomanda «alle autorità competenti di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare e alle fulminazioni».