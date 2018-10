Città Metropolitana di Napoli, domani seduta di consiglio Ecco l'ordine del giorno...

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per il prossimo Venerdì 5 ottobre alle ore 14.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 30.07.18.

2. Comunicazioni Sindaco. (Del. Sind. n. 228-229 del 02.08.18- n. 262 del 11.09.18 - n. 276 del 17.09.18)

3. Approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017. (Del. Sind. n. 275 del 17.09.18)

4. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 240 del 08.08.18, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi degli artt. 42 co. e 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, di variazione al Bilancio di previsione 2018 per il finanziamento della spesa relativa alla formazione in tema di trasparenza ed anticorruzione, dell'importo complessivo di euro 100.498,23. (Del. Sind. n. 240 del 08.08.18)

5. Decreto Ministeriale 03 gennaio 2018. Delibera di Giunta regionale n. 259 del 02 maggio 2018. Formazione del Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020 e dei relativi Piani annuali 2018-2019-2020. (D.D. n. 620 del 04/06/2018 - BURC n. 39 del 04 giugno 2018) – Ratifica Variazione bilancio di previsione 2018-2020 in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Dlgs 267/2000- Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell’elenco annuale. (D.D. n. 620 del 04/06/2018 - BURC n. 39 del 04 giugno 2018). (Del. Sind. n. 241 del 08.08.18)

6. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 255 del 08.08.18, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, di variazione al Bilancio di previsione 2018 al fine di consentire l’acquisto di attrezzature ed equipaggiamento da lavoro per i cantieri di forestazione, di servizi di noleggio bagni chimici e di manutenzione delle attrezzature ed automezzi in dotazione per complessivi € 41.120,47. (Del. Sind. n. 255 del 08.08.18)

7. Verifiche Vulnerabilità Sismica edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli - presa d'atto Decreto MIUR n. 363 del 18.07.2018 – Ratifica Variazione bilancio di previsione 2018-2020 in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 Dlgs 267/2000 - importo € 3.463.865,01, di cui € 1.303.000,00 entrate vincolate. (Del. Sind. n. 274 del 17.09.18)

8. Attuazione intervento urgente sulla S.P. 505 Casamicciola contrada Celario (via Santa Barbara) e S.P. 431 Borbonica. Ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche. Euro 807.200,00. Variazione del bilancio di previsione 2018-2020. Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell’elenco annuale. (Del. Sind. n. 227 del 02.08.18)

9. Variazione di bilancio con applicazione all’esercizio finanziario 2018 dell’avanzo – fondi vincolati – per complessivi Euro 30.911,05 ai fini del finanziamento integrativo dei lavori complementari agli interventi di messa in sicurezza dell’IS Gentileschi in Napoli (Na) dell’importo di Euro 617.501,47 – CUP H63B10000230003 – ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’art. 175 del TUEL. (Del. Sind. n. 238 del 02.08.18) 2

10. Variazione di bilancio con applicazione all'esercizio finanziario 2018 dell'avanzo d'amministrazione - fondi disponibili - di Euro 15.634,44 per il finanziamento dell'incentivo ex art. art. 92 del D.Lgs 163/2006 alle unità di personale coinvolte negli interventi di edilizia scolastica presso gli Istituti Superiori Silvestri e Nitti di Portici di cui all'avviso comune MIUR - MATTM, finanziati con fondi PON-FESR - Obiettivo C. (Del. Sind. n. 256 del 08.08.18)

11. Grande Progetto Pompei. Presa d'atto del Piano Strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel Piano di Gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata". Nomina del referente e promozione dello sviluppo socio economico metropolitano attraverso la valorizzazione degli immobili della Città Metropolitana e messa a rete con i Comuni della Buffer Zone. Atto d'indirizzo. (Del. Sind. n. 260 del 08.08.18)

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo €. 5.269,62 per la sentenza n. 31154/13 del G.d.P. di Napoli di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 212 del 24.07.18)

13. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 5.541,58, sentenza GDP di Marano di Napoli n. 5810/2017di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 214 del 24.07.18)

14. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 2.561,01, sentenza GDP di Napoli n. 3495/16 di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 217 del 24.07.18)

15. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 5.112,79, sentenza GDP di Ischia n. 844/17 di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 218 del 24.07.18)

16. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 2.413,81, sentenza GDP di Marano n. 2076/17 di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 219 del 24.07.18)

17. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.111,28, sentenza GDP di Napoli n. 19729/17 di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 230 del 02.08.18)

18. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo €. 584,27 per la sentenza n. 1178/2018 del G.d.P. di Nola di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 231 del 02.08.18)

19. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.217,57, Sentenza n. 4387/17 del GDP di Nola di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 232 del 02.08.18)

20. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett a) TUEL, per € 507,52 a titolo di acconto al CTU Ing. Giuseppe Vitale, nominato dal Tribunale di Napoli- XI Sez. Civile D.ssa Sena Maria, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. 29151/2017 instaurato dalla Città Metropolitana di Napoli c/ Comune di Grumo Nevano. (Del. Sind. n. 233 del 02.08.18) 3

21. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo €. 2.693,28 per la sentenza n. 1408/2018 del Giudice di Pace di Barra di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 234 del 02.08.18)

22. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 785,10, sentenza GDP di Nola n. 4313/17 di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 235 del 02.08.18)

23. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 6.053,22. Sentenza Giudice di pace di Ischia n.105/2017. (Del. Sind. n. 236 del 02.08.18)

24. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett a) TUEL, per € 346.727,55 a titolo di sorta capitale, interessi, spese di giudizio e tecniche, con accessori di legge, a seguito sentenza n.1281/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II Civ. all'esito del giudizio R.G. 1105/2014instaurato dall'A.S.L. NA3 Sud c/ Città Metropolitana di Napoli e Comune di Torre del Greco. (Del. Sind. n. 258 del 08.08.18)

25. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo €. 1.419,29 per la sentenza n.1861/2018 del G.d.P. di Nola di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 264 del 11.09.18)

26. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 2.464,67 Sentenza Giudice di pace di Ischia n.865/2017. (Del. Sind. n. 265 del 11.09.18)

27. Ricorso per decreto ingiuntivo n. 4584/2017. Provvisoria esecuzione concessa con atto R.G. n. 20570/2017 del Tribunale di Napoli - X Sez. Civile. Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per l'ulteriore importo di € 1.196,48 derivante dalla notifica dell'atto di pignoramento. (Del. Sind. n. 266 del 11.09.18)

28. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett a) TUEL, per € 736,06 a titolo di acconto e saldo al CTU Arch. Antonio Nobile, nominato dal Tribunale di Napoli- IX Sez. Civile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 7013/2014, salva ripetizione importo dovuto dalla controparte processuale in virtù del pagamento disposto in via solidale. (Del. Sind. n. 267 del 11.09.18)

29. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 1.654,06 . Sentenza n.11448/17 del Giudice di Pace di Marano di Napoli. (Del. Sind. n. 268 del 11.09.18)

30. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 .Importo complessivo € 28.410,10. Sent. 9382/14 Tribunale di Napoli. (Del. Sind. n. 269 del 11.09.18)

31. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 3.924,10, sentenza GDP di Nola n. 3032/17 di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 270 del 11.09.18) 4

32. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 4.433,49, Sentenza n. 1477/18 del GDP di Marano di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 271 del 11.09.18)

33. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 scaturente dalla sentenza del GDP di Torre Annunziata n. 5262/16 di condanna della Città metropolitana di Napoli in solido con la GORI spa - Rimborso della quota parte di € 792,60 pari al 50% della somma anticipata dalla Gori Spa. (Del. Sind. n. 272 del 11.09.18)

34. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 3.329,15, Sentenza n. 913/18 del GDP di Torre Annunziata di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Del. Sind. n. 277 del 17.09.18)

35. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 359,94 per somme dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Maddaloni (CE) sent. 217/2018. (Del. Sind. n. 278 del 17.09.18)

36. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 221,64 per somme dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Maddaloni- sentenza n. 210/2018. (Del. Sind. n. 279 del 17.09.1