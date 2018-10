Pd: oggi a Napoli, incontro su ambiente e salute Confronto tra esperti, mondo accademico e istituzioni

Confronto tra esperti, mondo accademico e istituzioni su inquinamento, Terra dei fuochi, stili di vita e alimentazione

Il rapporto simbiotico tra l'ambiente e la tutela della salute, la lotta all'inquinamento, l'importanza della cura del territorio e di un'alimentazione sana e sostenibile per il benessere dei cittadini.

Su queste tematiche il Partito democratico della Campania e il circolo Avvocati di Napoli promuovono una riflessione, coinvolgendo esperti, mondo accademico e rappresentanti istituzionali.

L'incontro si svolgerà alle 17,30 all'Istituto per gli Studi filosofici di Napoli (via Monte di Dio, 14) e sarà aperto dai saluti del segretario regionale Assunta Tartaglione e del segretario del circolo Avvocata Costanzo Ioni. Il dibattito sarà moderato dal presidente della commissione Sanità in Regione Campania, Stefano Graziano, e sarà introdotto dalla relazione del docente di Genetica medica Roberto Di Lauro, del dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche dell'Università Federico II.

Salvatore Panico, della Scuola di Medicina della Federico II, si soffermerà sulla correlazione tra stili di vita e inquinamento ambientale, mentre l'agronomo territorialista Antonio Di Gennaro entrerà nel merito del tema 'Terra dei fuochi'. Una questione decisiva quando si discute di ambiente in Campania e che ha molteplici implicazioni. Una di queste è l'inquinamento reale e la percezione dei cittadini, argomento che sarà trattato da Massimo Fagnano del Centro interidpartimentale di ricerca 'Ambiente' (Ciram) della Federico II.

La referente Promozione della salute dell'Asl Na1, Paola Vairano, affronterà il tema dell'adozione di stili di vita corretti sin dall'infanzia per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. L'impegno della Regione e le azioni messe in campo saranno illustrate da Franco Alfieri ed Enrico Coscioni, rispettivamente consiglieri del presidente De Luca per le tematiche agricole e per la sanità. Un lavoro che si incrocia necessariamente con le politiche nazionali e che coinvolge Governo e Parlamento. Su questo fronte è chiamato a dare il proprio contributo anche la delegazione del Pd a Roma, tra cui il deputato Paolo Siani, componente della commissione Affari sociali, che focalizzerà l'attenzione sulle correlazioni tra inquinamento e salute dei bambini. Le conclusioni sono affidate al vicepresidente della Giunta regionale e assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola.