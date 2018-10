"A mensa con gli stessi abiti con cui lavorano in corsia" La denuncia di Borrelli

Il cartello, affisso nei pressi della mensa del Secondo Policlinico, sta innescando una serie di polemiche a catena, su presunte condotte sbagliate in corsia: l'invito, al personale entrato in contatto con gli ammalati che non si è tolto gli indumenti, è di non entrare in mensa e ad andare a mangiare altrove.

“Possibile che sia necessario mettere un cartello - si chiede Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi - per chiedere al personale sanitario di un ospedale che non si va in mensa con il camice e gli altri indumenti che si usano negli ambulatori, nei reparti e nelle sale operatorie?”.

“Purtroppo - va avanti il consigliere - la cattiva abitudine di andare in giro al di fuori degli ospedali con gli indumenti che si indossano per garantire una maggiore igiene è talmente radicata che quasi non ci si meraviglia nel vedere medici e infermieri andarsene in giro per bar, mense e parcheggi con il camice”.

L'esponente della commissione sanità ha inviato a tutti i direttori sanitari delle Asl e degli ospedali campani una nota “per invitarli a un maggiore controllo sanzionando chi non rispetta le più elementari norme di igiene e sicurezza e anche a sanzionare chi fuma nei corridoi e nei reparti degli ospedali”.