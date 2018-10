Lutto in Campania: è morto Valter Ferrara Il cordoglio del sindaco di Napoli

Lutto nella città di Napoli per il mondo del teatro e arte in Campania. È morto Valter Ferrara, ex presidente del cda del teatro Mercadante.

«L’improvvisa scomparsa di Ferrara, componente su indicazione del Comune di Napoli del cda nel teatro Stabile di Napoli, ci lascia sgomenti, senza fiato. Conoscevo Valter da tanti anni, ne ho sempre apprezzato la profonda cultura, la grande competenza artistica e le sensibili qualità umane. Ne conserverò un ricordo molto bello di profonda umanità e di straordinario talento. Ai suoi cari un forte abbraccio con tutto il cuore». È il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.