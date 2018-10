Campania, il prete diventerà papà. Il vescovo lo sospende Don Gianfranco sospeso. Il monsignore: sono fortemente addolorato

di Siep

Ha confessato al suo vescovo di avere una relazione sentimentale con una donna. Tra qualche tempo diventerà papà di un bambino frutto della sua relazione sentimentale e per questo il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, ha sospeso dall'esercizio del ministero sacerdotale don Gianfranco Del Neso, amministratore parrocchiale della chiesa di «Maria Ss. Madre della Chiesa». A darne notizia in una nota diffusa in serata è stato lo stesso vescovo di Ischia, che ha comunicato a fedeli e prelati quanto accaduto e i relativi provvedimenti.

La nota della Diocesi di Ischia precisa che è stato lo stesso don Gianfranco a informare il vescovo. Incredulità e sconcerto nella Comunità parrocchiale di «Maria Ss. Madre della Chiesa». «Il Vescovo - si legge nel comunicato - fortemente addolorato per l'accaduto, ha riconosciuto l'onestà di don Gianfranco nell'aver condiviso con lui la fatica nel rimanere fedele all'impegno del celibato» e ha dichiarato che «il sacerdote intende assumersi tutte le responsabilità connesse alla sua nuova situazione di vita che prevede l'arrivo di un figlio». Il Clero e la comunità parrocchiale «accogliendo con sofferenza tale notizia hanno espresso vicinanza al Vescovo e gli hanno chiesto di manifestare gli stessi sentimenti al Presbtero e ai suoi familiari che vivono una prova certamente non facile». Gianfranco Del Neso, 45 anni, era diventato sacerdote il 27 giugno del 2014 nel corso di una solenne celebrazione tenutasi sul piazzale delle Alghe di Ischia Ponte, e fu lo stesso Vescovo di Ischia, Lagnese, a consacrarlo alla vita sacerdotale.



Incredulità e stupore nella comunità dei fedeli ischitani, che descrivono Del Neso, 45 anni come "un parroco di grande umanità, coraggiosamente in prima linea nelle battaglie sociali. Un prete attento agli ultimi e sempre presente per assistere i bisognosi".