Cure palliative. "Premiati i medici che curano i più fragili" Le parole della presidente D'Amelio

Award Palliative Care, un premi per sette medici che hanno assistito con eccellente umanità e professionalità i malati terminali. A premiarli i pazienti.

Sono stati premiati a Napoli dal Presidente Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, da Sergio Canzanella, presidente House Hospital, e Flora Beneduce consigliere regionali i sette medici che si sono distinti per il loro impegno e per la professionalità profusa nell’erogazione di Cure Palliative Medicina del Dolore.

I riconoscimenti sono stati attribuiti a: Adilberto Favilli (Asl di Terni), Antonio Maddalena (Asl Napoli 1 Centro), Antonio Maione (Asl Napoli 3 Sud), Armando De martino (Asl di Salerno), Carmine Lauriello (Asl di Caserta), Fabio Borrometi (Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon) e Geppino Genua (Asl di Avellino).

A rendere unico questo concorso è la scelta di far assegnare i premi direttamente ad una giuria di pazienti e familiari.

Diversi i criteri di selezione: Disponibilità ad interagire con il paziente e a fornire risposte esaustive; ascolto attento ed accogliente per conoscere la persona, le sue convinzioni, i suoi progetti, i suoi bisogni e le sue paure». Ancora, «comunicazione chiara e semplice, in grado di far comprendere e di creare un rapporto di fiducia nella relazione medico/paziente. Empatia e capacità di porsi in maniera immediata nello stato d'animo del paziente per supportarlo al meglio.

Nel corso della manifestazione è stata annunciata la Costituzione dell'Osservatorio Regionale Autismo una piattaforma per informare malati e pazienti per diagnosi, terapia, assistenza medica e legale