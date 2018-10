Piano energetico ambientale, ok in Campania dopo trent’anni Regole certe per usare al meglio il bene energia

Condividi











Nel dettaglio, viene recepito l’obiettivo 20-20-20, ovvero: 20% della produzione energetica da rinnovabili; + 20% in efficienza energetica; riduzione del 20% per le emissioni climalteranti.”