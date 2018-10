Arriva Corona a Napoli, traffico ko Caos e ingorghi nella zona di San Pasquale

Arriva Fabrizio Corona a Napoli e il traffico si blocca. Code e caos in una via adiacente il lungomare del capoluogo partenopeo per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista l'ex fotografo dei vip, che è approdato nella strada a bordo di un carrello elevatore nella zona di San Pasquale a Chiaia. Corona ha sostato in prossimità di un incrocio bloccando il traffico e distribuendo magliette 'griffate'. Vestito con una maglietta rossa si è concesso ad alcuni scatti l'ex re dei paparazzi, acclamato da tanti per un arrivo ad effetto a bordo del mezzo elevatore.

L'ex re dei paparazzi ha documentato il suo arrivo nel capoluogo campano, una città che ha sempre detto di amare, attraverso le immancabili story su Instagram. Colpi di clacso e tante foto per Corona che ha risposto ai saluti. E' servito l'arrivo dei Carabinieri per decongestionare la zona dal blocco che si è creato. All'arrivo delle sirene Corona è stato fatto allontanare e ha raggiunto un'autovettura che lo attendeva.