Lavoro, 10mila assunzioni nella pubblica amministrazione In Campania

Il Piano per le assunzioni nei Comuni entra nel vivo. La Regione ha chiesto ai Comuni di indicare i posti disponibili per procedere alle assunzioni dal 2019 attraverso tirocinio formativo. In sostanza, il Governo regionale ha pronte le risorse per pagare il nuovo personale in entrata, ma ha bisogno delle liste dei posti (non solo) disponibili, ma soprattutto vuol conoscere il fabbisogno realmente necessario al miglior funzionamento dei Comuni. I diecimila in entrata saranno distribuiti solo a chi ne avrà bisogno per migliorare la propria produttività ed efficienza.

DA OGGI VIA ALL’ITER. Partono oggi le procedure per l’assunzione nella Pubblica amministrazione in Campania e in Irpinia in tutti i comuni. Questa mattina è stato pubblicato sul bollettino regionale l’avviso con manifestazione di interesse rivolta ai Comuni e a tutti gli enti locali per aderire al “Piano per il lavoro per la Pubblica amministrazione della Campania”. Sono previste entro i prossimi mesi 10.000 assunzioni. Il cronoprogramma prevede scadenze definite. Entro 60 giorni l’accordo di collaborazione dei Comuni con la Regione Campania. Entro i successivi 30 giorni la comunicazione al Formez del fabbisogno del personale. Alla fine di questo iter il Formez pubblica il bando per i tirocini retribuiti finalizzati all’assunzione. Sul BURC di oggi sono fissati i dati riferiti alla copertura finanziaria garantita dal Fondo sociale europeo con investimento complessivo di circa 106, 5 milioni di euro. L’obiettivo indicato nel provvedimento regionale è selezionare, formare e qualificare con le modalità del corso-concorso personale selezionato e immesso in misura pari al fabbisogno degli enti locali. La misura si sottolinea non è assistenziale ma mira a innalzare la capacità amministrativa in questi anni ridotta dal blocco del turn over. La Regione ha pubblicato sul Burc anche lo schema di accordo con le amministrazioni locali.