Maltempo, scuole chiuse e danni.Prima neve a Campitello Matese L'allerta fino a stasera

di Simonetta Ieppariello

Emergenza maltempo, proseguirà fino a questa sera alle ore 22 l’allerta arancione in Campania.

Oggi scuole chiuse in molti comuni, mentre la notte appena trascorsa ha portato danni e paura soprattutto sulle isole e nel napoletano. A Giugliano il vento ha fatto crollare un albero su via Madonna del Pantano, mentre un secondo albero rischia di cadere nei pressi della Base Nato. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i tecnici comunali. Si registrano anche allagamenti in diverse zone della città. Dal Comune «si raccomanda prudenza e, se non è necessario non uscire di casa e fare attenzione, evitando le aree sottoposte o allagate».

Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa su tutto il Sannio creando grossi disagi alla circolazione stradale. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in seguito all'avviso regionale di allerta arancione, ha ordinato nella tarda serata di ieri la chiusura per la giornata di oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado.



Lo stesso provvedimento è stato adottato da altri comuni della provincia di Benevento, tra i quali Telese Terme e Faicchio.

Danni e paura in costiera. Il sindaco, ieri sera, ha emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole. Paura all'incrocio tra via Carlo Amalfi e via Bagnulo, nel cuore di Piano di Sorrento.

Nella tarda serata di ieri pezzi di cornicione e di intonaco si sono staccati dal muro esterno di un palazzo precipitando sul marciapiede sottostante, proprio in corrispondenza dell'intersezione tra le due strade. Incolume un passante. L'area è stata immediatamente transennata per scongiurare qualsiasi tipo di rischio.

Temporali e raffiche di vento a Capri. Crolli e allagamenti sono stati segnalati in varie zone. Un grande eucalipto è caduto in via Caterola, insieme con un muro di contenimento: la stradina è stata interdetta. Tombini ostruiti da acqua e fango invece in via Tamborio mentre ci sono allagamenti e pozzanghere nella zona di Marina Grande. I collegamenti marittimi, nonostante il forte vento, al momento sono regolari.

La stazione meteo dell'Aeronautica Militare che ha sede ad Anacapri ha rilevato, infatti, la caduta di oltre 100 mm in meno di cinque ore. Si tratta di uno degli episodi di precipitazioni più violenti sull'isola degli ultimi anni, secondo solo a quello del 20 ottobre 2015.

Brusco calo della temperatura e prima neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso) al confine con la Campania. L'arrivo del maltempo, anticipato ieri dalla Protezione civile del Molise che ha diramato un'allerta arancione, è stato confermato nelle ultime ore. In nottata a Campobasso si è registrata una minima di 6 gradi. Maltempo anche sul resto della regione con pioggia e vento.

Stamattina scuole chiuse a Napoli e Benevento. Stesse disposizioni per altri istituti del Napoletano come: Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Comiziano, Torre del Greco, e del Salernitano, come ad Angri, Cava de' Tirreni, Sarno, Roccapiemonte, Nocera Superiore. Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha anche disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale per monitorare il territorio e verificare le azioni e le misure da predisporre in presenza di una allerta "arancione" della Protezione Civile.