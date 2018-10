Gomme auto:dal 15 novembre obbligo catene pneumatici invernali Multe da 300 euro e 3 punti per chi non si adegua

Cambio gomme obbligatorio. E’ ormai arrivato il tempo di sostituire i nostri pneumatici per affrontare il periodo invernale. Multe da 300 euro e 3 punti per chi non si adegua

Obbligatorio adeguare la propria auto al cambio di stagione. Il Codice della Strada parla chiaro, l’articolo 6 introdotto dalla Legge n.120 del 29 luglio 2010 obbliga la presenza di gomme da neve o catene dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 con tale dicitura “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio”. Secondo la direttiva del ministero dei Trasporti gli pneumatici possono essere montati fino a un mese prima dell’inizio dell’obbligo, e sostituite anche un mese dopo la scadenza. L’ordinanza vale per i mezzi a quattro ruote, quindi automobili, tir e mezzi pesanti.

Sanzioni amministrative a chi non adeguerà la propria vettura con gomme termiche o catene. Nei centri abitati la multa può variare da un minimo di 41 a 168 euro. Sulle autostrade o sulle strade extraurbane si passa da 84 a un massimo di 335 euro. Nel momento in cui la polizia stradale dovesse fermarci e accertare tale violazione del Codice non ci resta altro da fare che terminare il nostro viaggio e adeguare il veicolo. Se questo non è possibile cercheremo un altro modo per raggiungere la nostra destinazione, in caso contrario, rischieremmo oltre a una multa ulteriore di 84 euro, anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. Ogni ente che ha in gestione le tratte stradali può cambiare la normativa, meglio quindi informarsi sulla propria zona. In alternativa si possono adottare le gomme “All season”, sono intermedie e omologate per l’uso annuale. Questo significa che una volta montate non necessitano cambi stagionali, solo la normale manutenzione.

