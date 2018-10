Maltempo, allerta prorogata. "Scuole chiuse". E' una fake news Circola un avviso a Napoli in cui si parla di scuole chiuse domani. E' una falsa notizia

di Simonetta Ieppariello

Maltempo, allerta prorogata e le scuole saranno regolarmente aperte, domani, a Napoli. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato la criticità idrogeologica fino alle 16:00 di domani, martedì 23 ottobre.

Ma dalle ore 22 il livello di allerta passa da 'arancione', attualmente in vigore, a 'giallo'. Si prevedono ancora "precipitazioni sparse, anche a carattere di moderato rovescio o temporale con raffiche di vento nei temporali". Una situazione che potrà dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato come "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali, tombature, restringimenti, ecc; occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili".

Intanto dopo la chiusura delle scuole, predisposta da numerosi sindaci in Campania come quelli di Napoli e Benevento, per la giornata di oggi, è iniziata a circolare una fake news, in queste ore, in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Una fake news creata ad arte, forse da qualche studente buontempone magari per ottenere un nuovo giorno di festa.

Ci sono degli evidenti errori di forma all’interno del post creato per alimentare la fake, cominciando dal cognome del primo cittadino che è scritto in minuscolo, oltre al fatto che difficilmente, in una comunicazione ufficiale, vi sia scritto prima il cognome e poi il nome del Sindaco. Gli istituzionali ovviamente smentiscono la notizia.

«Fino ad ora non ci sono comunicazioni di Scuole chiuse a Napoli, anzi l'ultimo comunicato del comune parla di una allerta gialla, evidenziando un miglioramento delle condizioni meteo di ieri - spiega Gennaro Acampora consigliere della Terza Municipalità -».

Stessa insistenza nel diffondere notizie false a Caivano e paesi limitrofi.

Acampora scrive sui social per avvertire la cittadinanza: «Per ora non ci sono comunicazioni di chiusura scuole a Napoli, quelle immagini che girano fra mamme e ragazzi sono finte e create da qualche ragazzo che vorrebbe non andare a scuola probabilmente».