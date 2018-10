Maltempo, è allerta: scuole chiuse in cinque regioni Anche in Campania il primo sindaco firma l'ordinanza per le scuole di ogni ordine e grado

Maltempo, niente lezioni in cinque regioni per l'allerta che durerà fino a martedì. Dal Lazio al Veneto, passando per la Campania, Toscana e Liguria ecco in quali città non si andrà a scuola. Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Procida domani. Questa la decisione del Sindaco Dino Ambrosino, in via precauzionale, in relazione all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania valevole fino a martedì 30 ottobre. Il primo cittadino isolano potrebbe non essere l'unico tra Napoli e provincia ad optare per la chiusura degli istituti scolastici nella giornata di lunedì. Attese novità, in tal senso, nelle prossime ore dagli altri comuni che rientrano nel territorio della Città Metropolitana di Napoli. Il Sindaco di Arzano Fiorella Esposito, invece, ha già fatto sapere che nel suo comune le scuole resteranno regolarmente aperte.

È stata prorogata fino a martedì l'allerta meteo già diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e attualmente in vigore sull'intero territorio regionale. Le precipitazioni più abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare un livello di colore arancione sono attese ancora sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l'Alto Volturno. Sulla restante parte della Campania, l'allerta fino a martedì mattina è di colore giallo e potrebbe determinare un dissesto idrogeologico localizzato. Le precipitazioni, su tutto il territorio regionale, saranno sparse, anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. Il vento spirerà forte meridionale con raffiche nei temporali; il mare si presenterà agitato con mareggiate possibili lungo le coste esposte.

Dalla tarda mattinata maltempo diffuso anche nel Sannio, con rovesci abbondanti ma, i vigili del fuoco non segnalano, per il momento, particolari disagi sul territorio. E sulla propria pagina facebook, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel pomeriggio ha voluto rassicurare anche sulle previsioni e, quindi, sulla situazione relativa alla eventualità di chiudere le scuole precisando, in un post, che «domani l’allerta della protezione civile è gialla, perciò nessuna chiusura delle attività scolastiche».

Intanto a Roma la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza. La decisione presa all'interno del centro operativo comunale riunito da stamane per coordinare le operazione in vista della forte ondata di maltempo. Nel Lazio anche i comuni di Fiumicino, Lanuvio, Ariccia, Monte Porzio, Rocca Priora, Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Colonna e Monte Compatri hanno stabilito di chiudere le scuole. Il Comune e la Città metropolitana di Venezia terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, asili compersi, domani e martedì 30 ottobre; troppo alta l’acqua nella laguna.

Salgono a quattro i territori oggetto della chiusura delle scuole: le province di Belluno, Vicenza e Treviso e la Città metropolitana di Venezia.

In Liguria in tutti i territori interessati dall'allerta rossa le scuole resteranno chiuse. Dove l'allerta è arancione spetterà ai sindaci decidere se chiudere o meno le scuole. Ad Alassio,in provincia di Savona, dove l'allerta anziché rossa come in gran parte della provincia è arancione, il sindaco ha comunque già deciso di chiudere le scuole.

Scuole chiuse domani nei comuni della costa livornese e di quella grossetana per l'allerta maltempo che interessa la regione. Apposite ordinanze sono state firmate dai primi cittadini di Livorno, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci nel Livornese, e da quelli maremmani di Grosseto, Follonica, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana e Orbetello.