Maltempo:crolla albero, muore 21enne. E' allerta,scuole chiuse Allerta fino a domani. A Fuorigrotta un ragazzo. Scuole chiuse a Ischia e Procida

di Simonetta Ieppariello

Maltempo tragedia a Napoli: uno studente è stato travolto e ucciso da un albero abbattuto dal vento. E’ morto dopo poco al San Paolo. Originario di Pompei, il ragazzo 21 anni e residente in provincia di Caserta stava camminando a piedi quando è stato travolto in via Claudio. Era iscritto alla facoltà di ingegneria.

Difficoltà per le partenze e per gli arrivi nell'aeroporto di Napoli Capodichino dove alcuni voli sono stati dirottati in altri scali per motivi di sicurezza, a causa del forte vento di Scirocco che aumenterà nelle prossime ore.

Interrotti i collegamenti con le isole del golfo, chiuse le scuole a Ischia e a Procida, dove il sindaco ha invitato i suoi concittadini a uscire solo se necessario. Allerta gialla in tutta la regione: situazione più seria in provincia di Caserta dove l'allerta è arrancione.

Chiuso temporaneamente l’accesso a San Gregorio Armeno, la via dei Presepi, da piazzetta San Gaetano per le raffiche di vento che hanno alzato la copertura del campanile della chiesa di San Lorenzo.

Polvere, materiali e frammenti della guaina sono piombati al suolo. Troppi disagi e pericoli per turisti e cittadini, tanto da imporre la chiusura della strada e della piazzetta della chiesa di San Lorenzo. Terminerà domani l'allerta meteo già diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e attualmente in vigore sull'intero territorio regionale. Crollano alberi, due i feriti che si registrano in via Montagna Spaccata, tra Pianura e Quarto, dove un albero è piombato su un'auto. Pronto l'intervento dell'ambulanza.

A Napoli un albero è caduto al Rettifilo, danneggiando uno scooter su cui viaggiava un uomo, e un lampione si è staccato cadendo sul marciapiede in via San Giacomo, a pochi metri dal Comune, infrangendosi a venti centimetri da un passante: in entrambi i casi, dunque, tragedie sfiorate. Al corso Garibaldi, lato via Marina si sono staccati interi pezzi di guaina dal tetto di un palazzo, chiusa la strada con notevoli disagi per il taffico.

A causa del forte la direzione del Parco archeologico di Pompei ha predisposto, dalle 13,30 di oggi, la chiusura immediata degli scavi di Pompei. La decisione è stata presa per garantire l'incolumità dei visitatori. Il sito resterà chiuso fino a quanto non saranno garantite le condizioni di accesso e fruibilità in tutta sicurezza. I visitatori già entrati nel sito sono stati invitati a uscire con cautela.

Intanto a Napoli i vigili del fuoco e i tecnici del Comune sono al lavoro per rimuovere dalle carreggiate i numerosi alberi abbattuti dal forte vento di Scirocco. Traffico difficoltoso, proprio a causa della caduta di alberi al Corso Meridionale (all'altezza civico 10), in Via Petrarca (vicinanze Unicredit), in Via Labriola (nei pressi della piscina "Galante"), Via Ponti Rossi civico 136 (per caduta albero su carreggiata stradale), Via Macedonia, angolo Ponti Rossi (per caduta albero sulla carreggiata stradale) e Via Tito Lucrezio Caio, angolo parco Virgiliano, (per caduta albero su carreggiata stradale).

"Stiamo rischiando una tragedia ogni volta che ci sono raffiche di vento più forti perché gli alberi sono sempre più deboli e malati per la cementificazione selvaggia e per la mancata manutenzione", dice il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ricordando che "in più occasioni ha chiesto una maggiore attenzione sugli alberi, soprattutto quelli nei centri urbani, che, in passato, hanno già fatto vittime". "Purtroppo verso gli alberi che ci sono nelle città c’è sempre meno attenzione e chiunque si arroga il diritto di distruggerli o danneggiarli come abbiamo denunciato in più occasioni”, ha aggiunto Borrelli ricordando "le tante segnalazioni di parcheggiatori abusivi e incivili che, per creare più posti auto, hanno sradicato alberi dai marciapiedi”.

Il forte vento di scirocco che sta soffiando su Napoli e su buona parte della sua provincia ha provocato, in diversi punti della città, la caduta di rami dagli alberi.

Una strage di rami. Due feriti si registrano in via Montagna Spaccata, tra Pianura e Quarto, dove un albero è piombato su un'auto.

Stessa situazione di pericolo anche nei quartieri Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. In piazza Bagnoli è caduto un grosso ramo rimosso grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Altri rami sono stati spezzati dal vento e sono caduti su viale Kennedy.

E anche al Vomero il forte vento ha fatto cadere un albero, a via Cimarosa, una delle strade principali del quartiere, di mattina frequentata dagli scolari per la presenza di numerose scuole in zona. A Chiaiano il corso principale è off limits per la caduta di alcune lamiere, installate sui palazzi della zona. Danneggiati un'autovettura e un camion.

Alberi caduti nei pressi delle gallerie di Fratte e Gragnano, svincoli di uscita e di accesso alla Statale Sorrentina 145.

Le forti raffiche di vento tengono in ginocchio tutta l’area vesuviana: crollano pali, tabelloni pubblicitari e gazebi, tragedie scampate per miracolo.A Portici un tabellone pubblicitario 6x3 in metallo è quasi precipitato sulle auto che circolavano sulla strada principale: fortunatamente è stato bloccato da un palo della luce ed ora è in bilico in attesa dell’arrivo dei vigili. A San Giorgio a Cremano, invece, è crollato il gazebo esterno di un bar in via Aldo Moro, fortunatamente chiuso, e non ha colpito nessuno, ma tanta è stata la paura dei residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Anche nella vicina Ercolano, in via prolungamento Corso Italia, poche ore fa è crollato in strada un palo con l’insegna del parcheggio, ma non ha creato danni perché in quel momento non passava nessuno. Sono intervenuti sul posto il vicesindaco Luigi Fiengo, i vigili e gli attivisti di Ercolano Viva che hanno messo in sicurezza la strada.

Critica anche la situazione a Torre del Greco e a Torre Annunziata .

Pericoli anche in via Gambardella, dove molti alberi si sono spezzati a causa delle forti raffiche di vento. Crolli anche a Villa Parnaso che potrebbe essere chiusa con un'ordinanza comunale.