Loredana e il suo coraggio. "Io non ho vergogna del cancro" La clip che esorcizza il tumore, la lotta e la speranza

di Siep

Malata da un anno, lotta. Malata da un anno, porta la parrucca. Senza vergogna. E usa l'ironia per esorcizzare il male del secolo Loredana. «Io non ho vergogna» è quello che pensa Loredana Simioli della malattia che combatte da un anno. Ed è anche il titolo del videoclip musicale che ha realizzato all’Ospedale Cardarelli per ironizzare e combattere così il tumore. Il video è stato presentato nell' Aula Mediterraneo dell’Ospedale ed è un invito a tutti a reagire con il sorriso. La flebo della chemio diventa palo per la lapdance tra colori e palloncini.Nella clip sfila tra corridoi che tristemente conoscono in tanti per esorcizzare il dolore e le sofferenze che in tanti provano. Con lei gli altri ammalati, gli infermieri e i medici che la accompagnano in quella che lei stessa definisce «un'avventura che la vita ci offre e che, come per tutte, dobbiamo prendere con forza e pure con un bel sorriso».



L'obiettivo è quello di lanciare, a chi soffre come lei, un messaggio di speranza, di incoraggiamento a non arrendersi di fronte a una malattia così forte e difficile come quella del cancro e di non perdere mai la speranza e la gioia di vivere. Si può vincere e guarire. E' questa la speranza. Un modo, quello della Simioli, per parlare di cancro, per invitare alla lotta, per aiutare chi soffre, come lei.