"Mamma i Rom volevano rapirmi", ma non è vero Il caso in Campania

Si era allontanato da sua madre. Una manciata di minuti. Poi era tornato e spaventato aveva raccontato a sua madre che volevano rapirlo. Il piccolo aveva detto alla mamma che avevano tentato di portarlo via, ma i Carabinieri hanno accertato che non era vero. I militari sono intervenuti d'urgenza in via Campana dove il bimbo di 9 anni, insieme alla madre per un giro di acquisti, si era momentaneamente allontanato dalla donna per tornarle vicino subito dopo e riferirle che era stato avvicinato da rom che volevano rapirlo. Immediati gli accertamenti svolti sul posto, anche con la visione dei sistemi di videosorveglianza: il bambino aveva visto soltanto una donna rom passare sulla strada insieme a due bambini e si era spaventato. Nessun tentativo di rapimento. Il minore è stato riaffidato ai genitori.