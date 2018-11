Anm, a Napoli i nuovi pullma: più grandi, sicuri ed efficienti La novità

di Siep

Da oggi sulle strade di Napoli sono in circolazione dieci nuovi autobus Anm (Azienda a napoletana mobilità). I mezzi rientrano in una più ampia fornitura di complessivi 56 mezzi. ALtri venti saranno su strada entro il week end.

"Siamo un una fase di grande rilancio per l'azienda - ha affermato l'amministratore unico Anm, Nicola Pascale - oggi sono usciti i primi 10 bus nuovi ed entro il fine settimana saranno 30 quelli in circolazione, mentre l'intera dotazione sarà in strada entro un paio di settimane. E' un modo per rilanciare il servizio e l'azienda con grande determinazione". I nuovi mezzi del trasporto pubblico

saranno impiegati sia in zone centrali che in zone più periferiche. In particolare, i nuovi bus saranno impiegati sulla tratta dell'R2 che collega la stazione Garibaldi con l'area di piazza Plebiscito e del teatro San Carlo, sulla linea 154, per la linea per l'aeroporto, ma andranno anche a servire zone della città non adeguatamente raggiunte dalle linee su ferro attraverso il consolidamento dell'offerta sulle linee 196 (Brin-Ponticelli) e 182 (Paternum-Secondigliano-Don Bosco-Foria-Museo-Dante).

L'intervento, oltre a rinnovare il parco mezzi a disposizione di Anm, consentirà di incrementare i livelli di efficienza, eco sostenibilità, manutenibilità ed economicità del trasporto pubblico in città. Tutti i mezzi sono dotati di sistemi telematici di bordo quali conta passeggeri, videosorveglianza, AVM per la geo-localizzazione, monitor informativi per l'utenza e climatizzazione.