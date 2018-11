Muore nel sonno a 33 anni: la tragedia di Arianna Arianna Mele era una giovane e brava maestra

di Siep

Solo pochi giorni fa la gioia grande della seconda laurea. Era vestita di bianco, bella come sempre, Arianna Mele, giovane e apprezzata maestra del 58esimo circo Kennedy al Monterosa. E’ morta invece nel sonno. Si è addormentata e non si è più svegliata.

Diploma magistrale, già laureata nel 2009 in Scienze della Formazione al Suor Orsola, Arianna è morta così per un destino atroce.

«La vita ti mette di fronte a queste dure realtà… Rimarrai nel cuore di tutti i bimbi che hanno avuto la fortuna di averti come maestra e di tutte le persone che ti hanno conosciuta», scrive Daniele commentando una delle ultime foto postate da Arianna sul suo profilo Facebook. «Ora andrai dai bimbi che con te saranno in Paradiso».

Una morte che lascia tutti sotto choc, che ha gettato nello sconforto gli amici e i genitori dei piccoli alunni che frequentavano le classi in cui insegnava Arianna. "Eri l'immagine della bellezza e della gioia di vivere, non posso crederci", scrive un'amica. A quanto pare la giovane insegnante sarebbe convolata a nozze ben presto. "Rimarrai nel cuore di tutti i bambini che hanno avuto la fortuna di averti come maestra", scrivono alcuni conoscenti sulla pagina di Arianna. “