Discriminazioni nei luoghi di lavoro: parte la formazione Giornate rivolte alle avvocate ed agli avvocati del territorio campano

Corso di alta formazione ed aggiornamento per avvocati del territorio campano, in materia antidiscriminatoria, organizzato dalla consigliera di parità della Regione Campania in collaborazione con la presidente della rete dei Cpo degli ordini degli avvocati e con il patrocinio del consiglio nazionale forense”.

A seguito del protocollo d'intesa tra la consigliera nazionale di parità e il consiglio nazionale forense, si terrà a Napoli, presso l'auditorium IS C/3 centro direzionale, il corso di alta formazione ed aggiornamento per avvocate/i in materia antidiscriminatoria”, nei giorni : 26 novembre -3 dicembre e 17 dicembre dalle ore 8,30 alle 17,30.

Le giornate formative, rivolte alle avvocate ed agli avvocati del territorio campano, sono state organizzate dalla consigliera di parità della Regione Campania in collaborazione con la presidente della rete dei Cpo degli ordini degli avvocati e con il patrocinio del consiglio nazionale forense.

Obiettivo del corso è formare ed aggiornare le avvocate e gli avvocati del territorio campano sulle materie relative alla tutela andiscriminatoria prevista dal nostro ordinamento, funzionale alla costituzione di una short-list nazionale, di cui al protocollo d'intesa sottoscritto dalla consigliera nazionale di Parità e il C.N.F.

La partecipazione al corso è utile ai fini del conseguimento di 18 crediti formativi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014. Il corso sarà tenuto da docenti universitari, magistrati , avvocati e dalle Consigliere di Parità. “Il processo formativo ed istruttivo risponde all’esigenza di una più diffusa professionalità degli addetti ai lavori attraverso l’approccio e la discussione delle diverse problematiche emergenti dalle “discriminazioni nel mondo del lavoro”, anche in relazione ai recenti orientamenti giurisprudenziali e legislativi italiani e comunitari. Infatti, la nozione di “discriminazione”, nel nostro ordinamento, riguarda varie e differenti declinazioni, che vanno dalla discriminazione di genere alle molestie, alle molestie sessuali, alla discriminazione nei criteri di preselezione nel mercato del lavoro privato e pubblico fino ad arrivare al mobbing. Particolare attenzione sarà data anche al ruolo che i soggetti istituzionali deputati sono chiamati a svolgere “L'inaugurazione del corso, prevista per il 26 novembre, alle ore 8,30, vedrà la partecipazione delle Autorità della Regione Campania, della consigliera nazionale di parità Franca Cipriani, della coordinatrice Cpo del Cnf Maria Masi, della presidente della rete Cpo degli ordini degli avvocati della Regione Campania Fabrizia Krogh. I lavori saranno introdotti dalla consigliera regionale di parità Domenica Marianna Lomazzo.

Saranno ammessi/e a partecipare al corso tutti/e gli avvocati/e che avranno fatto pervenire la domanda di adesione all'email consiglieradiparita@regione.campania.it non oltre il 22/11/2018 . E' possibile scaricare la modulistica dal sito istituzionale della Regione Campania.