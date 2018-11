Tribunale Napoli Nord, arriva il Ministro Bonafede Il Guardasigilli ha telefonato al presidente Mallardo. Visita a breve

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede risponde presente all'appello lanciato dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord Gianfranco Mallardo.

A seguito della lettera aperta di mercoledì scorso, inviata dal Presidente del Coa di Napoli Nord al Ministro della Giustizia sul gravissimo stato di difficoltà degli uffici giudiziari dell’area di Napoli Nord, il Ministro ha telefonato, alle 22.00 circa del 16 novembre 2018, il Presidente Mallardo.

Il Ministro Bonafede si è voluto informare personalmente con il Presidente Mallardo sui motivi dell'invio e sul contenuto della lettera e su tutta la situazione dell'intero circondario territoriale di Napoli Nord, sia del Tribunale che dei Giudici di Pace.

"Ho parlato lungamente al telefono con il ministro del problema del Giudice di Pace – dichiara Mallardo - e dello stato di pre-dissesto dei Comuni su cui ricadono le spese di mantenimento. Gli ho descritto le condizioni di alcuni uffici menzionando l'episodio occorso ieri all'ufficio del Gdp di Marano dove l'attività si è fermata per la mancanza di una fotocopiatrice. Gli ho altresì descritto della convenzione con l'associazione Carabinieri per far funzionare il Gdp di Napoli Nord. Insomma, ho posto il problema del funzionamento dei Gdp in via principale”.

“Il Ministro – aggiunge Mallardo - preso atto della situazione ha dichiarato di voler attingere ad un fondo speciale già esistente e disponibile per interventi urgenti."

Il Ministro, dopo un lungo e cordiale colloquio, ha dichiarato al Presidente Mallardo la sua disponibilità a venire al più presto in visita presso la sede dell’Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Napoli Nord.

Inoltre, Bonafede ha ribadito la sua volontà di attingere allo stesso fondo per intervenire per le necessità più immediate dei Tribunali in sofferenza, con interventi strutturali e approfonditi nel più breve tempo possibile.

“Si tratta di un gesto di attenzione del Ministro della Giustizia nei confronti delle richieste dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord che abbiamo apprezzato vivamente, non solo per la celerità con cui è avvenuto, ma per la concretezza dell’aiuto offerto”, dichiara Mallardo.