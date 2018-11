Maltempo, è allerta. "Scuole chiuse". Prima neve in Irpinia L'avviso della Protezione Civile. Ecco dove saranno chiuse le scuole

di Siep

Lo avevano annunciato i metereologi il brusco cambiamento delle condizioni meteo. E scatta l'allerta Arancione su gran parte della Campania a partire dalle 17 di oggi e per le successive 24 ore. L’ha diramata la Protezione civiledella Regione, in considerazione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro funzionale sui modelli matematici.

L’avviso di avverse condizioni meteo riguarda tutto il territorio regionale, con diversi livelli di rischio idrogeologico, per temporali, vento e mare.

Prima neve in Irpinia

Intanto primi fiocchi di neve in Irpinia. Succede sul Laceno. Incanto e magia, temperature in picchiata libera dopo una settimana all'insegna di sole e caldo. La foto postata sulla pagina facebook del Laceno ha fatto il giro del web e incetta di like e condivisioni. Una giornata da vera e propria rivoluzione meteo. Tutto è successo in poche ore. (Clicca per guardare foto prima prima neve in Irpinia)

Scuole chiuse, ecco dove

Il sindaco di Napoli, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura per la sola giornata del 20 novembre di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado «visto anche che gran parte delle alberature radicate sul territorio comunale hanno subito forti danni a seguito dell'eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre e che sono ancora in corso le relative attività di verifica e messa in sicurezza degli alberi».

Il Comune di Napoli ha disposto, sempre per la giornata di domani 20 novembre, anche la chiusura dei cimiteri cittadini, centrali e periferici. È quanto si legge in una nota. Saranno garantite tutte le operazioni di interro e di polizia mortuaria.

Le previsioni, allerta regionale

Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l'allerta è di codice arancione e prevede «precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con raffiche nei temporali. Mare localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte». Il Comune invita la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari.

Anche il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha deciso di chiudere le scuole domani per via delle avverse condizioni meteo. A darne notizia è lo stesso primo cittadino su Facebook che annuncia l'interruzione delle lezioni per domani martedì 20 novembre. «A seguito dell’ultimo bollettino meteo regionale, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella Città di Torre del Greco - l'annuncio - Si prevedono avverse condizioni meteorologiche per la serata di oggi lunedì 19 novembre e per la mattina di domani martedì 20 novembre». Il sindaco raccomanda prudenza.

Anche il neo sindaco di Marano, Rodolfo Visconti, ha firmato l'ordinanza di chiusura per tutte le scuole di ordine e grado del territorio «alla luce delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani». Scuole chiuse anche a Quarto, Pozzuoli e Monte di Procida.

La campanella non suonerà domani anche a Sarno, a deciderlo il sindaco Giuseppe Canfora. Con lui anche Giorgi Marchese e Cosimo Ferraioli, primi cittadini di Siano e Angri.

Scuole chiuse a Scafati, secondo la decisione della Commissione prefettizia guidata da Giorgio Manari. Anche a Cava de’ Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli ha deciso per la chiusura degli istituti scolastici.

«A seguito del bollettino meteo della Protezione Civile regionale, che ha segnalato lo stato di allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 17.00 di oggi fino alle ore 17.00 di domani martedì 20 novembre, il Sindaco Vincenzo Servalli, dopo aver convocato il Coc (Centro Operativo Comunale), ha emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani 20 novembre» si legge in una nota dell'ente.

Le previsioni

In particolare, sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini),5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sale e Alto Cilento) si prevedono precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità.

Vento localmente forte dai quadranti meridionali con raffiche nei temporali. Mare localmente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte».

Un quadro tale da individuare un rischio idrogeologico diffuso con possibili effetti al suolo come, tra l’altro “possibili cadute massi, frane superficiali e colate rapide di fango, allagamenti, fenomeni di inondazione, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Nel resto della Campania si verificheranno comunque condizioni di maltempo tali da determinare un rischio idrogeologico localizzato e quindi un livello di allerta di colore Giallo.

Il vento sarà localmente forte in tutto il territorio regionale.

La Protezione civile raccomanda agli enti competenti di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala operativa regionale e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

In Italia allerta in sette regioni

Allerta arancione della Protezione civile in 7 regioni, per il maltempo in arrivo, con diffusi e forti temporali, specie sul versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo dei venti, in particolare correnti di bora. Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Campania, in estensione domani a Basilicata, Calabria e Puglia meridionale. Previsti venti nord-orientali forti o di burrasca, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste. Dalla serata neve al di sopra dei 400-600 metri su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili occasionali interessamenti delle quote inferiori sui settori occidentali dell'Emilia-Romagna, con apporti al suolo deboli. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori nord-occidentali del Veneto, sui restanti bacini di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, sull'intero territorio di Umbria, Molise e Puglia oltre che su gran parte della Sardegna.