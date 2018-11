Anton Dohrn: inaugurazione anno della ricerca 2019 Stazione zoologica 22 Novembre 2018 ore 11.00

La Stazione Zoologica Anton Dohrn si prepara alla giornata dedicata all'Inaugurazione dell'Anno di Ricerca 2019 che si terrà giovedì 22 novembre 2018, dalle ore 11,00, presso la Sala Conferenze "Donato Marino".

Al meeting, parteciperanno esperti e rappresentanti delle istituzioni per conoscere i risultati conseguiti dall'Ente nell'ultimo anno di lavori e approfondire le prospettive e le nuove frontiere della ricerca scientifica marina. Roberto Danovaro, Presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn, con l'intervento "La Stazione Zoologica tra ricerca marina e protezione ambientale", illustrerà al Ministro le attività della Stazione Zoologica per la ricerca e la protezione degli ambienti marini. Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, porterà i propri saluti e le proposte del governo in materia di ricerca con un video messaggio registrato durante una visita istituzionale all'Ente lo scorso lunedì 19 novembre.

Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, illustrerà le iniziative del Ministero dell’Ambiente per la protezione e salvaguardia del mare. Roberto Cimino, ENl, Presidente Cluster Blue Italian Growth esporrà il programma di collaborazione tra Ricerca Marina e Imprese italiane per lo sviluppo sostenibile dell'Economia del mare nel nostro Paese.

A conclusione della giornata, si svolgerà la IV Edizione del “Premio Aldo Fasolo” Giovani ricercatori - Premio alla Ricerca Anno 2018.