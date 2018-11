Napoli, arriva Conte. Visita ai giovani detenuti di Nisida Il ritorno del premier

A sorpresa il premier Conte torna in Campania a pochi giorni dalla giornata trascorsa in prefettura a Caserta per un protocollo sulla Terra dei Fuochi. Questa volta sarà a Napoli.



In città giungerà dopo un tour mattutino in Calabria. Queste le tappe previste dal premier: ore 15, visita al carcere minorile di Nisida; ore 16.30, visita all'Associazione "Annalisa Durante" a Forcella; ore 18.15, conversazione con giornalisti d'inchiesta minacciati dalla criminalità a Palazzo Reale.

Intanto il sindaco De Magistris "batte cassa"sottolineando che il Paese avrebbe bisogno di una «manovra concreta che guardasse ai territori, che mettesse in sicurezza l’Italia che invece si sta sbriciolando, di una manovra che sia vicino ai sindaci che a loro volta sarebbero più vicini al Governo se si creasse un reale rapporto istituzionale».