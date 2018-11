Mafie e corruzione tra letteratura diritto e pedagogia Al Suor Orsola al via la terza edizione di “Un libro al mese”

La letteratura, il diritto e la pedagogia. Ci sono le tre anime dei percorsi formativi dell’Università Suor Orsola Benincasa nella rassegna di incontri su mafie e corruzione “Un libro al mese”, ideata e organizzata dal Centro di Ricerca ReS Incorrupta con il coordinamento scientifico di Isaia Sales, docente di Storia delle Mafie al Suor Orsola.

Appuntamento inaugurale della terza edizione lunedì 26 Novembre alle ore 16 nella Biblioteca Pagliara del Suor Orsola con al centro della discussione il volume del magistrato Nicola Gratteri, procuratore Capo della Repubblica a Catanzaro, e dello storico Antonio Nicaso “Storia segreta della 'ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)” (Mondadori Editore). Ne discuteranno, insieme con gli autori, Lucio d’Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Giovanni Melillo, procuratore Capo della Repubblica di Napoli, Aldo Sandulli, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa e Isaia Sales, segretario scientifico del Centro di Ricerca ReS Incorrupta del Suor Orsola.

“Se un tempo i suoi affiliati andavano a dorso di mulo, rubavano polli e vacche, e l’unica risorsa di cui disponevano era la violenza, oggi la ‘ndrangheta è l’organizzazione criminale più ricca e più potente al mondo, con un fatturato annuo di diverse decine di miliardi di euro, in gran parte provenienti dal traffico internazionale di cocaina”. Così nel volume Gratteri e Nicaso raccontano l’escalation criminale della ‘ndrangheta che oggi “grazie alla sua enorme capacità di stringere relazioni con il potere, si è radicata in quasi tutti i continenti e ha assunto una dimensione «globale», in un singolare connubio di tradizione e adattabilità, forza d’urto e mediazione, logiche tribali e cointeressenze politico-finanziarie”.

A Dicembre il libro del mese sarà, invece, “Vita di Mafia. Amore, morte e denaro nel cuore del crimine organizzato” (Einaudi Editore) scritto dal criminologo Federico Varese, direttore dell’Extra-Legal Governance Institute dell’Università di Oxford. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con le associazioni culturali “A voce alta” e“Astrea. Sentimenti di Giustizia”, è fissato per lunedì 3 dicembre alle 16 sempre nella Biblioteca Pagliara del Suor Orsola dove con l’autore e con Isaia Sales discuteranno Marco Demarco, direttore della Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa” ed editorialista del Corriere della Sera, Giuliano Balbi, professore ordinario di Diritto penale all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Giovanni Melillo, procuratore Capo della Repubblica di Napoli.

La rassegna un libro al mese e il lavoro scientifico multidisciplinare del Centro di Ricerca Res Incorrupta

Al Suor Orsola il Centro di Ricerca ReS Incorrupta si occupa di ricerche e studi sulle mafie e la corruzione con l’obiettivo didisvelare le radici storiche, il sostrato culturale e criminale, le dinamiche sociologiche e politiche, le ragioni giuridiche, gli equilibri economici che sono sottesi ai fenomeni corruttivi e criminali. A tal fine, il Centro mette in opera metodologie, indagini, integrazioni e intersezioni tematiche tra diversi saperi in collaborazione con altre istituzioni ed in collegamento con atenei e centri di ricerca internazionali e nazionali, anche allo scopo di elaborare appositi percorsi di alta formazione. Proprio con questo obiettivo di integrazione dei saperi al servizio della ricerca su mafie e corruzione è nata la rassegna di incontri “Un libro al mese” che unisce le attività didattiche delle tre Facoltà del Suor Orsola (Giurisprudenza, Lettere e Scienze della Formazione) nel tentativo di analizzare la letteratura sui temi criminali sotto diverse angolazioni ed a beneficio di diversi interventi professionali dall’ambito psicologico a quello criminologico, dall’ambito educativo a quello giurisdizionale.