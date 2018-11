Lutto nel calcio: Giovanni Annarumma muore a 22 anni Il dramma, la tragica fine del giovanissimo originario di Pompei

Llutto per il mondo del calcio dilettantistico per la morte a soli 22 anni di Giovanni Annarumma. Nelle ultime due stagioni in forza alla Castellana Fontana, il giocatore nativo di Pompei ma residente a Carpaneto, ha indossato nelle scorse stagioni anche la maglia del Pro Piacenza. A

Da alcuni mesi Annarumma stava lottando contro una terribile malattia. Stamane il suo cuore si è fermato per sempre.

Domenica 25 novembre e lunedì 26 alle ore 20 nella chiesa di Carpaneto sarà recitato il rosario mentre i funerali sono previsti martedì 27 novembre alle 11 sempre nella chiesa di Carpaneto.

Ecco il messaggio dei compagni di squadra:

“Gio, nostro caro Gio sarai in ogni cuore dei tuoi compagni dei tuoi mister e dei tuoi dirigenti… noi siamo già vincitori per avere avuto l’onore, il piacere e la fortuna di averti avuto al nostro fianco…ti vogliamo bene leone e ci manchi tanto…” Acd Castellana Fontana.

La Lnd Emilia Romagna posta sulla sua pagina Facebook: Il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna FIGC LND si stringe attorno alla famiglia di Giovanni Annarumma, calciatore ventiduenne della Castellana Fontana scomparso questa mattina