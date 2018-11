Campania,è allerta meteo: tromba d'aria al Sud, ci sono feriti Prorogata l'allerta

di Siep

Trombe d'aria allagamenti, frane e alberi caduti. E' emergenza per il maltempo che si sta abbatendo oggi sulla Penisola, così come previsto dall'allerta che sabato era stata diramata.

È in vigore su tutta la Campania l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità Gialla per rischio idrogeologico localizzato. Lo ricorda la Protezione civile della Regione Campania, ricordando che l'allerta terminerà alle 6 di domani mattina per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Sul resto del territorio regionale è invece prorogata di ulteriori sei ore e dunque fino alle 12 di domani. Permarranno infatti, in particolare sulle aree meridionali della regione, precipitazioni sparse con rovesci o temporali. Previsti ancora venti forti con raffiche nei temporali.

Una tromba d'aria si é abbattuta tra i comuni di Botricello e Cropani Marina, tra le province di Catanzaro e Crotone e ci sarebbero dei feriti. Alcuni alberi lungo la statale 106 jonica sono stati abbattuti. La forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici e danneggiato una serie di serre. Nessuna segnalazione, al momento, di danni a persone. Numerose le richieste di soccorso.

Tra lunedì sera e martedì una terza perturbazione porterà ancora maltempo nel Centro-Sud. Lunedì si prevede nuvolosità variabile in tutto il Paese, con brevi schiarite più probabili al Nordovest e ancora pioggia bel Centro-Sud. In serata e nella notte nuovo peggioramento con piogge, rovesci e locali temporali sulle Isole maggiori, in graduale estensione alle regioni peninsulari a partire dal versante tirrenico.