Funicolare Montesanto chiusa all'improvviso. E' polemica Utenti infuriati e appiedati. Verdi: "Vogliamo sapere cosa ha generato questi disagi"

"Oggi pomeriggio - denunciano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e quello del Sole che Ride al comune di Napoli Marco Gaudini - è apparso un cartello all'ingresso della Funicolare di Montesanto in cui gli utenti sono stati informati che resterà chiusa dalle 1430 fino a fine servizio per non meglio precisati motivi tecnici organizzativi. Ovviamente i disagi sono innumerevoli come la rabbia di chi ancora una volta è costretto a farsela a piedi. Il problema da quello che appare sulla pagina fb dell'Anm riguarda anche le funicolari di Chiaia e Mergellina ma le motivazioni sono oscure. Noi chiediamo di sapere il perchè di queste improvvise chiusure. Non bastano più le scuse"

"Siamo furiosi. E' l'ennesima volta che succede. Ma perchè non veniamo mai rispettati? Perchè non c'è programmazione? Eppure le funicolari - spiega Raffaella La Magna una delle passeggere che è rimasta a piedi - sono una risorsa così importante per la nostra città ed evitano a tanti di noi di prendere la macchina. Senza alcun preavviso queste chiusure hanno creato notevolissimi disagi e una rabbia ancora maggiore verso l'Anm".