Convocato il consiglio metropolitano di Napoli Ecco l'ordine di giorno

ll Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, martedì 27 novembre, alle ore 17.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, per discutere degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 05.10.18.

2. Comunicazioni Sindaco. (Del. Sind. n. 287-289 del 03.10.18; n. 313-314-318 del 19.10.18; n. 356-357-358 del 07.11.18; 374-377-386-387 del 21.11.18)

3. approvazione "Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e identificazione delle Zone Omogenee". (Delib. Sind. n. 305 del 19.10.18)

4. Viadotto sulla strada regionale ex SS 87 NC "Sannitica" in Frattamaggiore. Assegnazione di fondi per verifiche strutturali e progetto di consolidamento. Euro 175.000,00. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 285 del 03.10.18, di variazione del bilancio di previsione 2018-2020, adottata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000. (Delib. Sind. n. 285 del 03.10.18)

5. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 288 del 03.10.18 adottata con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000 di variazione all'Esercizio Finanziario 2018 di € 23.665,79 (TIT II) per il finanziamento delle somme anticipate dal consorzio CONSAFRAG per il giudizio Parisi. (Delib. Sind. n. 288 del 03.10.18)

6. Finanziamento n. 12 interventi per lavori di manutenzione straordinaria (sistemazione rete viaria, ripavimentazione, riqualificazione) sulla rete stradale di competenza della città metropolitana di Napoli. Applicazione dell’avanzo di amministrazione libero al bilancio di previsione 2018-2020 per euro 14.271.600,00 complessivi. Ratifica della deliberazione del Sindaco metropolitano n. 349 del 7/11/2018 di variazione del bilancio di previsione 2018-2020 adottata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000. Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell’elenco annuale. (Delib. Sind. n. 349 del 07.11.18)

7. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 353 del 07.11.2018 ad oggetto: Variazione di bilancio con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., salvo successiva ratifica da parte del Consiglio, con applicazione all'esercizio 2018 dell'avanzo vincolato per complessivi euro 185.891,99. (Delib. Sind. n. 353 del 07.11.18)

8. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 381 del 21.11.18 ad oggetto: Variazione bilancio di previsione 2018-2020 in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Dlgs 267/2000 con applicazione all’esercizio finanziario 2018 dell’avanzo – fondi disponibili – per complessivi Euro 15.000.000,00 ai fini del finanziamento di vari interventi di edilizia scolastica presso gli istituti di competenza della Città Metropolitana. . (Delib. Sind. n. 381 del 21.11.18)

9. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 388 del 21.11.18 ad oggetto: Legge 219/81 - S.P. Cantariello - Sentenza Corte di Appello n. 3482/2018. Variazione di Bilancio all'Esercizio Finanziario 2018 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, di € 96.272,16 (TIT II) per il finanziamento delle somme anticipate dal consorzio CONSAFRAG per il giudizio Cozzolino e altri. (Delib. Sind. n. 388 del 21.11.18)

10. Variazione del Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 98 del 06 aprile 2018. Stanziamento della somma di € 2.293.200,00 in favore della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli finalizzato ad assicurare l'apporto finanziario al fondo di gestione previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto della Fondazione per la nomina di un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo. (Delib. Sind. n. 311 del 19.10.18)

11. Variazione di bilancio con applicazione all'esercizio finanziario 2018 dell'avanzo - fondi vincolati - per complessivi Euro 13.514,36 ai fini del finanziamento integrativo dei maggiori oneri di smaltimento in discarica connessi ai lavori di messa in sicurezza presso il Liceo Brunelleschi in Afragola (Na) dell'importo di Euro 248.405,27 (q.e. prog. esecutivo) - CUP H46E09000190003 - ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 175 del TUEL. (Delib. Sind. n. 332 del 19.10.18)

12. Variazione del Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 98 del 06 aprile 2018, per € 90.000,00. (Delib. Sind. n. 350 del 07.11.18)

13. Variazione di bilancio con applicazione all'E.F. 2018 dell'avanzo d'amministrazione - fondi disponibili – di Euro 8.360,00 per il finanziamento dell'incentivo ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 alle unità di personale coinvolte nell'opera denominata "Ristrutturazione di un bene da affidare ad una cooperativa sociale per l'attività di integrazione socio-lavorativa per persone diversamente abili - II lotto" di competenza del Comune di Giugliano in Campania. (Delib. Sind. n. 351 del 07.11.18)

14. Variazione di Bilancio 2018/2020 - anno 2018 - riduzione del fondo "Altri accantonamenti in c/capitale" di Euro 41.825,21 ai fini del finanziamento del debito derivante da sentenza del Consiglio di Stato n. 4595/2016. (Delib. Sind. n. 352 del 07.11.18)

15. Variazione fra gli stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione 2018 per complessivi € 4.001,78 per il finanziamento della somma dovuta alla Progedil s.r.l. per l’esproprio subito per la realizzazione dei lavori di sistemazione della S.P. Comiziano Gallo – SS 7 Bis. (Delib. Sind. n. 384 del 21.11.18)

16. Variazione del Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 67 del 14 maggio 2018. Stanziamento della somma di € 700.000,00 in favore del Teatro Mercadante. (Delib. Sind. n. 395 del 21.11.18)

17. Variazione del Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 67 del 14 maggio 2018, per € 122.500,00. (Delib. Sind. n. 397 del 21.11.18)

18. Variazione del Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 67 del 14 maggio 2018, per 244.412,44. (Delib. Sind. n. 398 del 21.11.18)

19. Variazione di bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 67 del 14 maggio 2018. Importo € 12.000,00. (Delib. Sind. n. 399 del 21.11.18)

20. Variazione del bilancio di previsione 2018/2020 per l’utilizzo delle economie di spesa comunicate dalle direzioni ai fini del finanziamento di nuovi investimenti, a seguito dell’obiettivo di PEG denominato “Monitoraggio del saldo del pareggio di bilancio” volto alla riduzione dell’overshooting sul risultato a fine anno. (Delib. Sind. n. 400 del 21.11.18)

21. Variazione al bilancio 2018/2020 per l’importo di € 300.000,00 per la concessione di finanziamenti diretti ai Comuni dell’Area Metropolitana di Napoli nel cui territorio insistono impianto di trattamento rifiuti , per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza da installare all’esterno dei siti in modo che gli stessi comuni possano contribuire direttamente ad un maggior controllo perimetrale . (Delib. Sind. n. 401 del 21.11.18)

22. Variazione dell'annualità 2018 del bilancio di previsione 2018/2020 per l'importo di €. 4.200.000 per l'incremento dei fondi stanziati per il ripiano della perdita della società Compagnia Trasporti Pubblici Napoli S.p.A. (Delib. Sind. n. 402 del 21.11.18)

23. Indirizzi e Linee Guida della Città Metropolitana di Napoli per le Amministrazioni comunali ricadenti in Zona Rossa ad alto rischio vulcanico in merito alla pianificazione urbanistica, territoriale ed emergenziale. (Del. Sind. n. 412 del 28.12.17)

24. Approvazione del Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi del complesso monumentale di S. Maria La Nova; modalità, criteri e determinazione tariffe. (Del. Sind. n. 257 del 08.08.18)

25. Trasferimento delle funzioni in materia di politiche per il lavoro alla Regione Campania ai sensi della Legge 56/2014. Presa d'atto del trasferimento ope legis della proprietà dei beni immobili adibiti a Centri per l'impiego dalla Città Metropolitana di Napoli alla Regione Campania. Variazione agli allegati dell'inventario dei beni immobili 2018 e atti consequenziali. (Delib. Sind. n. 280 del 03.10.18)

26. Presa d'atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 07/08/2018. Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Campania - la Città Metropolitana di Napoli e la S.A.P.NA. S.p.A. (Delib. Sind. n. 281 del 03.10.18)

27. Criteri generali per l'adozione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. (Delib. Sind. n. 306 del 19.10.18)

28. Adozione del nuovo regolamento delle posizioni organizzative della Città metropolitana di Napoli di cui all'art. 13 comma 1, lett, a) e b) del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 per il personale del comparto Funzioni Locali. (Delib. Sind. n. 307 del 19.10.18)

29. Linee guida per l’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019/2021. Indirizzi per l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di prevenzione dell’illegalità e della corruzione. (Delib. Sind. n. 393 del 21.11.18)

30. Riconoscimento del debito fuori bilancio per gli oneri derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2927/2018. (Delib. Sind. n. 290 del 03.10.18)

31. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 1.685,04 Sentenza Giudice di pace di Torre Annunziata n.12621/17. (Delib. Sind. n. 291 del 03.10.18)

32. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.195,19, Sentenza n. 3448/17 del GDP di CASORIA di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 292 del 03.10.18)

33. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.316,74, sentenza n. 3804/17 del GDP di Marigliano di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 293 del 03.10.18)

34. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 2.644,04, sentenza GDP di Nola n. 3004//17 di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 294 del 03.10.18)

35. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 6.865,62 per somme dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Napoli - - IV Sezione Civile - sent. n. 7099/2018. (Delib. Sind. n. 295 del 03.10.18)

36. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1500,99, Sentenza n. 176/18 del GDP di Sorrento di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 296 del 03.10.18)

37. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 6.292,13, Sentenza n. 1090/17 del GDP di Ischia di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 297 del 03.10.18)

38. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 2.315,71 Sentenza n.540/17 Giudice di pace di Pomigliano d'Arco. (Delib. Sind. n. 298 del 03.10.18)

39. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 6.169,33 Sent.739/2017 Tribunale di Nola.(Delib. Sind. n. 299 del 03.10.18)

40. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 6.003,51 Sentenza n.1610/17 Giudice di pace di Ischia . (Delib. Sind. n. 300 del 03.10.18)

41. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 904.02. Sentenza Giudice di pace di Nola n.3472/2017. (Delib. Sind. n. 301 del 03.10.18)

42. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 scaturente dalla sentenza del GDP di Marano n. 6649/16 di condanna della Città metropolitana di Napoli in solido con società di manutenzione stradale - Pagamento della quota parte di € 888,99 pari al 50% della somma liquidata in sentenza. (Delib. Sind. n. 302 del 03.10.18)

43. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 scaturente dalla sentenza del GDP di Pomigliano d'Arco - n. 819/17, di condanna della Città metropolitana di Napoli in solido con ditta di manutenzione - Importo complessivo € 1.765,29, con riserva di rivalsa nei confronti della ditta co-obbligata in solido, della somma pro quota del 50%. (Delib. Sind. n. 303 del 03.10.18)

44. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 962,91. Sentenza del giudice di pace di Nola n.1971/2017. (Delib. Sind. n. 304 del 03.10.18)

45. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo €. 1.088,15 per la sentenza n. 3027/2017 del Giudice di Pace di Marigliano di condanna della Città Metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 319 del 19.10.18)

46. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 3.862,41. Sentenza n.5220/17 del Giudice di pace di Nola. (Delib. Sind. n. 320 del 19.10.18)

47. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 scaturente dalla sentenza del GDP Afragola - 1063/18, di condanna della Città metropolitana di Napoli in solido con la Regione Campania - Importo complessivo € 2.235,24, con riserva di rivalsa nei confronti della Regione Campania co-obbligata in solido, della somma pro quota del 50%. (Delib. Sind. n. 321 del 19.10.18)

48. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 3.331,47. Sentenza Giudice di pace di Torre Annunziata n.8499/17. (Delib. Sind. n. 322 del 19.10.18)

49. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.813,40. Sentenza n. 4169/15 del GDP di Marano di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 323 del 19.10.18)

50. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 1.187,30. Sentenza Appello Tribunale di Torre Annunziata n. 2146/17. (Delib. Sind. n. 324 del 19.10.18)

51. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 199,12 per somme dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Napoli - II sezione - sentenza n. 22232/2018. (Delib. Sind. n. 325 del 19.10.18)

52. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 591,39. Sentenza n. 3528/17 del GDP di Nola di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 326 del 19.10.18)

53. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 2.403,80. Sentenza n.1266/17 del Giudice di pace di Marigliano. (Delib. Sind. n. 327 del 19.10.18)

54. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.131,82. Sentenza n. 609/17 del GDP di Marigliano di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 328 del 19.10.1855.

55. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 14.992,90. Sentenza n.1277/12 del Tribunale di Nola. Condanna in solido con Comune di Acerra. (Delib. Sind. n. 329 del 19.10.18)

56. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.236,60. Sentenza n. 3339/17 del GDP di Marigliano di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 330 del 19.10.18)

57. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli - sez. Frattamaggiore - n. 8527/17, di condanna della Città metropolitana di Napoli in solido con il Comune di Casandrino – Importo complessivo € 6.293,01, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune di Casandrino della somma pro quota del 50%. (Delib. Sind. n. 331 del 19.10.18)

58. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 3.008,68. Sentenza n. 1146/16 del GDP di Napoli di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 333 del 19.10.18)

59. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo €.2.275.27. Sentenza Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco n.425/17. (Delib. Sind. n. 335 del 19.10.18)

60. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 1.597,81. Sentenza Giudice di pace di Napoli n.3900/2017. (Delib. Sind. n. 336 del 19.10.18)

61. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 3.863,22 -Manleva Soc Archivolto srl. Sentenza del giudice di pace di Nola n.5070/2017. (Delib. Sind. n. 337 del 19.10.18)

62. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 2.775,15. Sentenza n. 989/18 (r.g. 2826/16) del GDP di Nola di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 359 del 07.11.18)

63. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 12.052,46 per finanziare il pagamento degli oneri che derivano dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12152 pubblicata il 14/12/2017, Rep. 20784 del 14/12/2017 che condanna l'Ente al pagamento delle spese di giudizio a favore del comune di Mariglianella. (Delib. Sind. n. 360 del 07.11.18)

64. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € 978,40 derivante dalla sentenza n. 1746 del 16/07/2018 del Tribunale di Torre Annunziata X Sez. Civile. (Delib. Sind. n. 361 del 07.11.18)

65. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 2.071,73.Sentenza n.41970/17 del Giudice di pace di Napoli . (Delib. Sind. n. 362 del 07.11.18)

66. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 2.578,48. Sentenza n. 113/17 del GDP di Napoli di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 363 del 07.11.18)

67. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.304,29. Sentenza n. 902/17 del GDP di Napoli di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 364 del 07.11.18)

68. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 794,61, derivante dal Decreto ingiuntivo n.505/2018 emesso dal Giudice di Pace di Avellino. (Delib. Sind. n. 365 del 07.11.18)

69. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 3.386,69. Sentenza n. 7601/17 del GDP di Marano di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 366 del 07.11.18)

70. Decreto ingiuntivo emesso dal G.d.p. di Napoli n. 11293/17. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267/2000, per l'importo di € 3.638,85. (Delib. Sind. n. 367 del 07.11.18)

71. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo € 1.862,52. Sentenza n. 1959/17 del GDP di ISCHIA di condanna della Città metropolitana di Napoli. (Delib. Sind. n. 368 del 07.11.18)

72. Ordinanza di correzione materiale del 19/05/2017 della Sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2514/2016, avente ad oggetto il debito per indennità di occupazione del suolo per la costruzione di un edificio scolastico in Pompei. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267/2000, per l'importo di Euro 28.355,06. (Delib. Sind. n. 369 del 07.11.18)

73. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 880.05. Sentenza del giudice di pace di Marigliano n.565/2017. (Delib. Sind. n. 370 del 07.11.18)

74. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 3.274,54. Sentenza n.1659/17 Giudice di pace di Ischia . Delib. Sind. n. 371 del 07.11.18)