Titina, anziana sotto sfratto. I comitati bloccano lo sgombero Proroga del provvedimento per l'anziana locandiera del centro storico

di Simonetta Ieppariello

Sotto sfratto, anziana e indigente. Lei, Titina, rinomata locandiera del centro antico di Napoli finita nell’incubo del disagio, della difficoltà economica e dello sgombero coatto. Ma il Natale di Titina sarà più sereno. Nonostante il provvedimento esecutivo la mobilitazione del quartiere e dei comitati per la casa si è ottenuto un rinvio al 4 febbraio. Una breve schiarita, che le consentirà condizioni possibili di sopravvivenza. Momenti di vibrante protesta anche di tanti sempliciti residenti in Vico Carrozzieri.

“Comitati per il diritto all’ abitare” e gente del quartiere hanno presidiato dalle prime ore del giorno un piccolo appartamento del centro storico di Napoli sui cui affittuari, l’anziana signora nota locandiera del centro storico e la famiglia della figlia, pendeva un ordine di sfratto. L’iniziativa rientra nella campagna “Magnammece ‘O Pesone” (usiamo per cibo i soldi dell’affitto, ndr) i cui attivisti da tempo denunciano “gli effetti della “turistificazione” che spinge proprietari a cacciare vecchi affittuari per trasformare i locali in strutture di accoglienza più remunerative”. ”La signora Titina – spiegano in un comunicato i promotori della protesta – è un personaggio molto noto nel centro storico dove una volta gestiva una piccolissima trattoria. Oggi Titina è in gravi difficoltà economiche che l’hanno condotta ad un passo dallo sgombero dall’abitazione in cui vive da sempre". Secondo i referenti dei comitati di categoria troppi alloggi e bassi a Napoli verrebbero rilevati da chi vuole sistemare strutture ricettive come B&B nel centro antico della città. Cinquemila quelli realizzati negli ultimi mesi. A fine mattinata, e con la mediazione dei comitati, la signora Titina ha ottenuto una proroga fino a gennaio. ”Ora – conclude la nota – per Titina è una corsa contro il tempo per trovare una soluzione economicamente accessibile e non essere espulsa da un quartiere sempre più inospitale verso i suoi stessi abitanti a causa dell’incontrollato aumento delle locazioni”.

Insomma dati alla mano il boom turistico di Napoli si oggettiva nel cambiamento della città stessa dove i vecchi bassi dei Quartieri Spagnoli , ad esempio, cambiano pelle e diventano case vacanze e B&B nella Napoli invasa dai visitatori sempre più alla ricerca dell’anima vera del luogo e dei suoi scorci più interni.

Ecco l'altra faccia del rilancio del capoluogo partenopeo, meta sempre più ambita del turismo internazionale. Un miliardo e ottocento milioni di euro. Tanto lasciano i turisti stranieri in Campania.

I dati del Ministero per i Beni culturali e il Turismo, inoltre, hanno comprovato che la Campania — con Pompei, Reggia di Caserta, Paestum e Capodimonte — è al secondo posto per numero di visitatori nei musei pubblici.

Dati alla mano la Campania è risultata la prima regione del Sud con 19 milioni di presenze turistiche.

Per quanto concerne invece la distribuzione percentuale delle presenze turistiche nelle province campane risulta in testa Napoli con il 64,3% del dato complessivo regionale, e a seguire vi sono Salerno (30,3%), Caserta (4,1%), Avellino (0,8%) e Benevento (0,5%).

Il boom di presenze ha rilanciato fortemente Napoli. Gli ultimi dati relativi proprio ai flussi turistici in ascesa fanno registrare, infatti, un aumento di strutture ricettive in città, anche per diversi target. Negli ultimi due anni risultano 2100 aperture di B&b soltanto in città per complessive 8000 strutture attive.