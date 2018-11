Maltempo, da stasera allerta.Mercoledì arriva il grande freddo Sarà inverno pieno: ondata di maltempo al Sud e in Campania crollo termico

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani sull'intero territorio regionale. In particolare, si prevedono ancora precipitazioni diffuse con rovesci o temporali anche di moderata intensità. Anche i venti saranno forti con possibili raffiche nei temporali e tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio di domani. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di «porre in essere le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che a quello derivante dalle sollecitazioni del vento».

E da mercoledì arriva il freddo artico. Uno sbalzo termico di molti gradi è previsto in Campania e altre regioni. Un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un'altra ondata di maltempo, da mercoledì clima invernale. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che oggi il tempo andrà peggioramento via via più diffusamente a partire dal pomeriggio. Ma quello che cambierà nettamente sarà la temperatura. Un crollo termica si avrà in mote region. Nubi, piogge e temporali dalla Sardegna si porteranno verso Calabria, Campania e Puglia dove si potrebbero verificare dei nubifragi, trombe d'aria e marine. Attenzione particolare alla Campania, come a Napoli, Salerno, ma anche Avellino e poi Foggia e pure Cosenza. Venti forti di maestrale, libeccio e ponente ingrosseranno il canale di Sicilia e il mar Tirreno.

Il tempo comincerà a cambiare nella giornata di domani con l'ingresso di venti di bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico; il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche sulla regioni adriatiche centrale con la neve che scenderà fin sopra i 1000-1300 metri, mentre in Sardegna soffierà un furioso maestrale e sul Tirreno una forte tramontana.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, avverte che con l'avvento dei venti di bora e poi tramontana le temperature cominceranno a diminuire sensibilmente, tant'è che il risveglio di mercoledì sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero. Valori massimi in caduta libera con misure non più alte di 6°C al Nord, fino a 10-12°C al Centro-Sud.