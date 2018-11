Si riunisce il consiglio regionale della Campania Domani 28 novembre dalle 12 alle 14 e dalle 14.30 alle 16.30

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà il 28 novembre 2018 dalle ore 12,00 alle 14,00 per l’esame dei Disegni di legge “Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2015” e “Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014 ed al 31.12.2015”, e della Delibera di Giunta regionale n. 760 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2015”.

Il Consiglio si riunirà, nello stesso giorno, anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per il prosieguo dei punti non esauriti nella seduta antimeridiana e per l’esame di disegni di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.