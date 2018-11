Furti, piccoli delinquenti in azione. Ecco Chiaiano Borrelli e Simioli rendono noto un video

"Domenica sera intorno alle 2230 due ragazzini hanno rubato uno scooter Liberty 50 a Chiaiano in via Nuova Toscanella - raccontano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli conduttore della Radiazza su Radio Marte - prelevato all'interno di un cortile privato. Il proprietario che ha ottenuto da un vicino il video del furto e ha sporto regolare denuncia ai Carabinieri ci ha chiesto di rendere nota la vicenda per evitare che ci siano nuove vittime. Si tratterebbe dell'ennessimo caso in pochi giorni sul territorio. Abbiamo reso pubblico il video del furto per mettere in guardia i cittadini contro questi giovani ladri che con consumata abilità criminale riescono a rubare anche due o tre mezzi al giorno. Tramite la radio stiamo cercando di dare una mano alle indagini. Alle forze dell'ordine chiediamo di fare presto a individuare questi piccoli delinquenti e assicurarli alla giustizia colpendo eventualmente anche le famiglie se sono complici in queste attività o poco attenente nel controllarli".