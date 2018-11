Stop funicolari, Verdi: "Ignobile braccio di ferro" "Le uniche vittime sono gli utenti"

Stop funicolari. Verdi: "le uniche vittime di questo braccio di ferro ignobile sono gli utenti. Un'azienda seria non permetterebbe mai una simile deriva. Senza punizioni esemplari queste vicenda si ripeteranno". --

"Lo stop delle funicolari in modo improvviso e palesemente strumentale - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride al Comune di Napoli Marco Gaudini - è inaccettabile. Ci sono tante responsabilità a tutti i livelli e solo una vittima: gli utenti.

Questo ignobile braccio di ferro condito dai peggiori comportamenti possibili lo si sta facendo sulla pelle di coloro che ogni giorno hanno necessità di muoversi con mezzi pubblici e all'improvviso senza alcun preavviso si trovano appiedati e in difficoltà. Di queste persone nessuno se ne frega.

Purtroppo negli anni non ha pagato quasi mai nessuno per i disservizi crescenti nè i dipendenti infedeli e tantomeno i manager incapaci super pagati.

Un'azienda seria non permetterebbe mai una simile deriva e avrebbe già da tempo organizzato personale specializzato capace di sostituire potenziali o storici ricattatori o malati a comando. Invece si è lasciato tutto al caso. Anche in questa occasione siamo curiosi di sapere se qualcuno pagherà o se finirà come al solito a tarallucci e vino pagati dai poveri utenti ovviamente. Senza punizioni esemplari queste vicenda si ripeteranno".