Napoli: de Magistris, salvato citta' per ennesima volta Si punta a ripianare il disavanzo di 1 miliardo e 700 milioni di euro

"Ancora una volta ci siamo salvati e abbiamo messo la citta' in sicurezza da soli. Abbiamo finanche vinto il ricorso alla Corte dei Conti dimostrando che la decisione della sezione regionale era istituzionalmente pericolosa e inaccettabile perche' ha portato la citta' a un filo dal baratro e se noi non avessimo retto si sarebbero assunti una responsabilita' e poi mi chiedo chi ci avrebbe risarcito politicamente. Ci hanno messo alla prova l'ennesima volta".

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando nella tarda serata di ieri in Consiglio comunale dopo l'approvazione della manovra di bilancio e del nuovo piano di riequilibrio dell'ente con cui si punta a ripianare il disavanzo di 1 miliardo e 700 milioni di euro entro il 2044 attraverso l'incremento delle entrate dei tributi grazie alla lotta all'evasione e alla dismissione del patrimonio immobiliare. De Magistris ha ringraziato la sua maggioranza "compatta, coesa e con spirito di squadra" e l'opposizione per aver mantenuto "elementi di costruttivita' e correttezza".

Il sindaco ha parlato di questi mesi, in cui in virtu' della delibera della sezione regionale della Corte dei Conti il Comune ha avuto il blocco della spesa, come "di uno dei momenti piu' difficili" ma - ha sottolineato - "il mio mandato forte a tutta la catena e' stato di provare a mettercela tutta e in questi circa tre mesi e' stato svolto un lavoro incredibile e sono personalmente orgoglioso di essere il capo politico di questa amministrazione perche', indipendentemente dal ricorso e da un intervento del Governo, abbiamo portato un risultato senza precedenti per la citta' di Napoli".

E ad esponenti dell'opposizione che in aula nel corso del lungo dibattito hanno parlato di "scempi e vergogna", de Magistris ha replicato: "L'opposizione ha usato parole inaccettabili. Facessero quello che vogliono, ci segnalassero a chiunque perche' noi siamo gia' iper controllati. Se volete controllateci finanche le mutande ma troverete solo persone che lavorano nell'interesse della citta'".