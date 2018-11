Piena solidarietà ai giornalisti minacciati e insultati Il caso Pomigliano

"Piena solidarietà ai giornalisti minacciati e insultati in queste ore a Pomigliano e sui social. La stampa non deve mai guardare in faccia a nessuno.

Chi esercita il potere - dichiara il consigliere regionale dei Verdi , Francesco Emilio Borrelli che è anche un giornalista professionista - deve sapere di essere soggetto alla critica e alle inchieste della stampa che non deve mai guardare in faccia a nessuno.

Si può rispondere in tanti modi se ci si ritiene vittime di complotti o aggressioni mediatiche gratuite ma di certo le minacce di Morte a Filippo Roma delle Iene o a tanti cronisti che stanno solo seguendo una vicenda molto intricata e che sono stati anche loro insultati o minacciati di persona o sui social ci fa capire la deriva che in questo momento sta vivendo il nostro paese e come il sostegno politico a una idea si sta trasformando nel peggiore tifo violento da stadio. Ai colleghi esprimo la mia piena e convinta solidarietà".