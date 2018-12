Primo intervento chirurgico con robot in Campania Accade in ortopedia, all'ospedale Betania di Napoli

All’Ospedale Evangelico Betania di Napoli è stato eseguito il primo intervento di chirurgia ortopedica in Campania robot-assistito. L’operazione è stata effettuata dall’equipe diretta dal primario Giacomo Negri, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia.

Il paziente è stato sottoposto ad una Artroprotesi di Ginocchio impiantata con l’ausilio di un sistema robotico di nuova generazione “Navio Blue Belt Technologies” della Smith&Nephew.

Il sistema robotico è composto da sensori che si applicano all’arto del paziente; da una fresa chirurgica ad alta velocità, controllata elettronicamente; da un software di pianificazione chirurgica imagine-free (ovvero che non necessita di indagini radiologiche del paziente) e da un’applicazione specifica per la navigazione protesica. Attraverso i sensori e gli strumenti chirurgici collegati al software, il chirurgo viene “guidato” durante le varie fasi dell’intervento protesico da un robot che ha memorizzato e mappato tutte le caratteristiche del paziente, quelle dell'intervento da effettuare e quelle della protesi: dalla resezione delle strutture ossee all’impianto delle componenti protesiche.

La chirurgia computer-assistita permette di calcolare, in tempo reale, l’asse statico e dinamico dell’articolazione da protesizzare, associato ad un corretto bilanciamento delle strutture legamentose, al fine di migliorare il posizionamento delle componenti protesiche. Tali parametri sono fondamentali per diminuire l’usura dell’impianto protesico e prolungare la durata dello stesso e di conseguenza la qualità di vita del paziente.

Il reparto di Ortopedia e Traumatologia, diretto da Negri, è in costante aggiornamento non solo per quanto afferisce la chirurgia protesica di tutte le articolazioni, ma anche per quanto concerne la chirurgia artroscopica e la chirurgia traumatologica, con l’obiettivo di offrire sempre il massimo ai pazienti.

"La chirurgia protesica computer-assistita è solo la punta di un iceberg di un percorso che dura ormai da tanti anni- spiega Giacomo Negri - un percorso che con sacrificio, professionalità ed umiltà ha permesso la crescita del reparto di Ortopedia e Traumatologia di questo ospedale, ponendolo tra i migliori della regione Campania".