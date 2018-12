Universiadi, servizio Taxi. C'è la manifestazione di interesse Ecco chi può partecipare al bandi della Regione Campania

Nell'ambito dei servizi connessi all'organizzazione delle Summer Universiade Napoli 2019, su proposta di Luca Cascone, consigliere regionale per l’area Trasporti, condivisa dal Commissario Straordinario dell’ARU, Gianluca Basile e dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca è stata pubblicata sul sito www.universiadi2019napoli.it, nella sezione bandi di gara, la manifestazione d’interesse per candidarsi allo svolgimento del servizio taxi che dovrà essere effettuato, in occasione della manifestazione, nei mesi di giugno e luglio 2019.

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i titolari di licenza di tassista rilasciata presso le sedi di partenza dei delegati FISU (Napoli e Salerno), i legali rappresentanti di Consorzi, Associazioni, Cooperative o altre forme di associazioni.

L’azione messa in campo, nasce dalla volontà di assicurare che l’evento sia un’occasione per generare immediatamente e direttamente economia e lavoro in regione, un'ulteriore possibilità, oltre alle opere di impiantistica sportiva, affinché il territorio possa beneficiare di ritorni anche economici legati allo svolgimento dell’importante manifestazione.