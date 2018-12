"Il fascismo riemerge sfrontato nel nostro Paese" Solidarietà all'Anpi dal vice sindaco di Napoli dopo i fatti di Roma

"Il riemergere sfrontato ed incontrastato del fascismo nel nostro Paese - afferma il vice sindaco metropolitano di Napoli Salvatore Pace - ha visto, nell'attacco all'associazione Partigiani di Roma, l'ennesimo tentativo di aggredire gli spazi democratici e della memoria storica del Paese.

In uno Stato in cui la Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista - prosegue Pace - , in una Nazione che si è rigenerata dopo aver sconfitto il fascismo attraverso una dura lotta di liberazione, riemerge la feccia della storia nazionale, rilegittimata, blandita, tutelata da parte di figure importanti della maggioranza parlamentare e del Governo, cioè da parte di chi dovrebbe difenderci dalla teppaglia fascista.

Auspichiamo - conclude Pace - che fin quando in Italia vige questa Costituzione, Parlamento, Governo, Magistratura, Forze dell'Ordine, Istituzioni tutte, affrontino la cosa quale essa è, cioè un crimine.

Nell'esprimere la massima solidarietà all'Anpi, richiamiamo anche la Politica a riappropriarsi dell'onestà, della pulizia morale e della premura per il popolo che costituiscono tuttora il più grande lascito che i Partigiani hanno lasciato al Paese. (Foto dal Web).