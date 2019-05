Arriva il Papa a Napoli: ecco il programma Il pontefice parteciperà a convegno organizzato da Gesuiti

Manca poco più di un mese al ritorno a Napoli di Papa Francesco, «a distanza di quattro anni dalla sua intensa ed emozionante visita pastorale alla Comunità diocesana», come ricorda una nota della Curia. Questa volta, «come è stato ampiamente annunciato nei mesi scorsi», sarà una visita di breve durata «e a carattere assolutamente culturale», che si realizza esclusivamente nel complesso dei Padri Gesuiti in via Petrarca. «In vista di tale straordinaria visita», frequenti sono i contatti e le intese che stanno avendo il cardinale Crescenzio Sepe, quale Arcivescovo Ordinario diocesano e gran cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, e padre Pino Di Luccio, vice preside della Facoltà Teologica Sezione San Luigi e propiziatore dell'intervento del Santo Padre al convegno programmato e organizzato dai Padri Gesuiti per il 21 giugno.



Nella Casa dei Gesuiti, intanto, fervono i preparativi. Si va definendo, comunque, il programma logistico. Dopo il sopralluogo fatto a Napoli, sulla collina di Posillipo, dalla Gendarmeria Vaticana e dalla Prefettura Pontificia, è stato stabilito che l'elicottero del Papa atterrerà, alle ore 9, al Parco Virgiliano. Prenderà posto, poi, «in una semplicissima auto privata» per raggiungere la Casa dei Gesuiti, dopo aver percorso viale Virgilio, via Pascoli e via Petrarca, fino alla Casa dei Gesuiti dove saluterà il cardinale Sepe, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il sindaco Luigi De Magistris, il prefetto Carmela Pagano, il superiore provinciale dei Gesuiti, il preside della Facoltà Teologica. Saranno presenti monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola, in rappresentanza dei Vescovi della Campania, i Padri Gesuiti, i docenti e gli studenti della Facoltà Teologica, i seminaristi, un ristretto numero di invitati, i giornalisti che verranno accreditati. La Lectio del Papa è prevista per le ore 12. Al termine, Papa Francesco, dopo il pranzo, ripartirà prevedibilmente alle ore 15, ancora dal parco Virgiliano.