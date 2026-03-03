Napoli, atti osceni davanti a scuola: arrestato un 51enne Bloccato dai carabinieri a Bagnoli durante l’uscita degli alunni

L’uomo è stato fermato dai carabinieri nei pressi dell’istituto comprensivo Madonna Assunta, in via Pozzuoli, mentre si trovava davanti all’ingresso della scuola proprio nel momento in cui i bambini stavano lasciando l’edificio al termine delle lezioni.

Secondo quanto ricostruito, il 51enne si sarebbe abbassato i pantaloni in luogo pubblico, sotto gli occhi di adulti e minori. L’intervento dei militari è stato immediato: l’uomo è stato bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

Le accuse e il trasferimento in carcere

Dagli approfondimenti è emerso che il 51enne avrebbe precedenti specifici. Al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e trasferito in carcere.

Dovrà rispondere dell’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’episodio ha generato sconcerto nel quartiere Bagnoli, dove la presenza di famiglie e studenti rende particolarmente delicato il contesto in cui si sono verificati i fatti.