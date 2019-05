Noemi è cosciente e ha ripreso a mangiare L'ultimo bollettino

Migliorano ancora le condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio e ricoverata ancora in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono. Nel bollettino medico diffuso dall'ospedale si legge che la piccola "è sveglia, cosciente e ha iniziato ad alimentarsi, respira spontaneamente ma necessita ancora di un supporto di ossigeno ad alti flussi, sebbene sia in decremento".

Proseguono intanto gli esami diagnostici di routine utili a monitorare l’evoluzione della condizione clinica della bimba: i parametri vitali, si legge ancora nel bollettino, "sono stabili e il quadro clinico appare stazionario e in miglioramento". La prognosi resta riservata. Il prossimo bollettino, fanno sapere dall'ospedale, sarà diramato tra 72 ore.