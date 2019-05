Napoli: i "muri" servono per dividere e non per unire" Il monito di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari

"Ogni volta che a Napoli, così come purtroppo succede in tante altre città, si è costretti ad assistere a episodi criminosi che vedono tra le vittime anche persone innocenti, si apre la gara a chi la spara più grossa pur di avere un poco di visibilità sui mass media - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Adesso c'è anche chi vorrebbe creare un "muro" dinanzi a un ospedale pediatrico, dimenticando che i muri servono per dividere e non per unire, laddove in questo momento c'è bisogno di rilanciare valide iniziative che vedano la massima coesione e vicinanza di tutti i cittadini, per porre un argine e combattere la criminalità, organizzata e non, che proprio sulle divisioni della società civile fonda, in gran parte, il suo potere."