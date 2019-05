La piccola Noemi non è più in pericolo di vita L’ultimo bollettino del Santobono dice che la bambina è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente.

La piccola Noemi non è più in pericolo di vita. Ad annunciarlo è il bollettino diffuso dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni”. Inizia dunque a finire il calvario della bambina di soli 4 anni ferita in un agguato lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale.

De Magistris: Napoli esulta e i napoletani gioiscono!

“Noemi è fuori pericolo! Napoli esulta e i napoletani gioiscono! Un abbraccio di cuore alla mamma e al papà di Noemi! Un grazie forte al personale tutto, medici in testa, dell'Ospedale Santobono! Il bene ha vinto sul male, un forte segnale per la nostra amata Città!". Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Di Maio: siamo più forti noi

“La piccola Noemi è fuori pericolo, questa è una splendida notizia. Ancora grazie e complimenti ai nostri medici, infermieri e operatori sanitari del Santobono. Un abbraccio alla famiglia e a Napoli. Siamo più forti noi!". Lo scrive su twitter il vicepremier Luigi Di Maio.

Fico: un forte abbraccio alla piccola e ai suoi cari

“La notizia che tutti aspettavamo. Un grazie di cuore al team di medici del Santobono e di altri ospedali di Napoli che l'hanno seguita. E un forte abbraccio alla piccola e ai suoi cari". Così il presidente della Camera Roberto Fico commenta l'ultimo bollettino medico relativo alla piccola Noemi, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli e che non è più in pericolo di vita.